Американский стартап Landis направлен на то, чтобы сделать покупку жилья доступной для каждого. Компания собрала 165 миллионов долларов инвестиций, а вкладчиками выступили, в частности, такие известные знаменитости, как обладатель "Грэмми" Jay-Z и двукратный номинант на премию "Оскар" Уилл Смит.

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Что известно о компании

Согласно данным Statista, около 65,8% американцев в 2020 году имели в собственности недвижимость. Своего пика показатель достигал в 2004 году, до начала экономического кризиса, и составлял 69,2%.

Сосредотачиваясь на финансовой грамотности и индивидуальном коучинге, мы предоставляем возможность каждому стать владельцем жилья, увеличивая денежную интеграцию общества. Наши технологии направлены на людей с низким и средним доходом,

– позиционирует себя компания Landis.

К слову, инициатива создать компанию появилась, когда, проанализировав рынок, основатели обнаружили абсурдную ситуацию. Арендаторы, которые ежемесячно платили около 1 700 долларов в месяц за жилье, оформив ипотеку на этот же объект платили бы только 1 000 долларов в месяц.

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Деятельность компании

Нью-Йоркская компания получает запросы от агентов по недвижимости и ипотечных кредиторов на сотрудничество с потенциальными владельцами жилья. Большинство из них просто не могут претендовать на ипотеку из-за плохих кредитных рейтингов, отсутствия сбережений или больших долгов.

Поэтому компания использует так называемую технологию "андеррайтинга", объективно оценивая финансовые возможности клиента – простыми словами, если тот способен платить аренду в размере 1 700 долларов, то ипотеку в размере 1 000 долларов – тем более.

Если в течение 1 – 2 лет у людей все же случаются проблемы с систематичностью выплат, Landis выкупает жилье и берет на себя роль арендодателя. Условием становится работа арендатора, который впоследствии перекупает жилье, над сбережениями, созданием прочной финансовой базы и повышением уровня собственной финансовой грамоты.

Наши клиенты более мотивированы, чем обычные арендаторы. Они действительно стремятся иметь собственные квадратные метры и улучшить свою финансовую ситуацию, так это и работает. Часто они звонят и спрашивают финансовые советы, постоянно пытаются что-то усовершенствовать,

– рассказывает Том Пети, один из основателей Landis.

Учредители Landis Сирил Бердуго и Том Пети / Фото Landis

К слову, работа компании распространяется на 29 городов в 11 штатах. В планах амбициозных основателей увлечь свою деятельность еще на 20 штатов до конца этого года.

Совет! Эффективно планируйте покупку собственного жилья, повышая собственный уровень финансовой грамоты. Распечатать полезные учебные материалы помогут принтеры Canon MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.