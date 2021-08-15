В соцсетях некоторые родители радуются, что в МОН запретили христианскую этику. Зато сторонники курса говорят, что любая школа может ввести ее как факультатив и учить детей милосердию и духовности.

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У школ есть варианты для изучения этики

В январе 2021 года курс христианской этики предлагали ввести не как факультатив, а как основной предмет. Однако министр образования Сергей Шкарлет опроверг такую возможность.

По его словам, школа самостоятельно определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов для реализации каждой образовательной отрасли, а также предметы и курсы с учетом образовательных потребностей учащихся.

Уже 12 июля МОН утвердило модельные учебные программы для школ. По ним школы могут работать с 2022 года. Среди утвержденных программ для 5–6 классов есть интегрированные курсы и факультативы.

По направлению духовно-нравственного направления предлагают 4 курса:

два курса этики разных авторских коллективов,

"Культура добрососедства",

"Учимся жить вместе",

также ее можно изучать в рамках курса о здоровье.

В перечень этих программ не вошли еще три программы: "Основы христианской этики", "Библейская история и христианская этика" и "Христианская этика в украинской культуре". Поэтому родителей и учителя решили, что этот вопрос закрыт.

В то же время депутаты из Ивано-Франковского городского совета требуют утвердить эти курсы, ведь боятся, что факультатив может исчезнуть.

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Их основные аргументы таковы: речь идет не о религии, а о воспитании, взращивании гуманных ценностей, знакомстве с духовными корнями украинского народа.

Однако в соцсетях мнения пользователей разошлись. Одни пишут, что на уроках христианской этики можно научить добру и милосердию, а другие – что такой факультатив нарушает Конституцию, а школьники имеют право свободного самоопределения в отношении религии.

Что говорят психологи

Психоаналитик Мария Гончаренко убеждена, что самая большая проблема таких факультативов – подготовка кадров. Ведь курс касается слишком деликатных тем, которые поражают воображение ребенка.

Кроме того, эксперт проанализировала содержание такой школьной литературы.

Так, в учебнике для начальной школы "Побеждай зло добром" (автора Н. Шевчук) речь идет о мальчике, который обидел маму, а она умерла, и он уже не мог извиниться.

Тема смерти родителей может слишком поразить ребенка. Верующие считают, что к таким темам следует приучать с детства. Поэтому в набожных семьях дети могут привыкнуть к подобным разговорам. Но для остальных же учеников такие темы в начальной школе могут порождать тревогу и страх потери,

– говорит эксперт.

По ее словам, некоторые робкие дети после фразы "Бог спросит с вас за всякое слово" начинают бояться, что говорят что-то не то, и стремятся контролировать каждое слово. Такое напряжение может привести к неврозам.

Мария Гончаренко уверяет, что сложнее предсказать, как такие сложные темы будут подавать учителя, которым пришлось бы преподавать факультатив. Опыт школ доказывает: его читают учителя истории, начальной школы и других предметов.

Что предлагают ученикам 5–6 классов в курсе этики

В учебнике авторского коллектива под руководством Е. Д. Ашортиа предусмотрено изучение таких тем и понятий, как:

моральные нормы и принципы,

духовные потребности человека,

мировоззрение,

свобода выбора,

гармония жизни,

противодействие несправедливости,

уважение,

личное достоинство,

добродетель,

ценность доверия,

толерантность,

преодоление стереотипов и предубеждений,

доброта и благотворительность,

меценатство,

волонтерство,

инклюзия.

Авторы уверяют, что темы соответствуют концепции "Новой украинской школы" и помогают детям развивать мягкие навыки – коммуникативные способности, креативность, лидерство, работа в команде.

К слову, до 1 сентября учителей пообещали обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что часть субвенции поступит позже, поэтому педагоги не смогут вовремя получить технику.