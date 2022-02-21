Факторами, которые искажали украинский язык, и советами поделился эксперт Игорь Хворостян.

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11 факторов, которые портят украинский язык

Фактор №1: Говорите правильно, но невнятно и тихо

По словам эксперта, соловьиность украинского языка у нас привыкли измерять его "правильностью". И часто исправляют аж каждое слово, отбивающее желание совершенствовать речь. А некоторые наоборот – правильно говорят, но очень невнятно, что тоже портит вашу речь.

Помните, что, кроме правильности, есть немало характеристик речи, влияющих на ее восприятие другими – скорость, текучесть, разнообразие, выразительность. Поэтому работайте и над этим.

Эксперт советует усовершенствовать свой язык. В украинском языке есть много классных слов, которые нешироко используются, и когда-то рядом с ними ставили отметки "устаревший". Но зря, потому что такие слова придадут колорита речи любому человеку и помогут обогатить копилку синонимов.

Поэтому, читайте больше древних украинских слов и берите оттуда полезные слова для себя.

Для примера:

"Пірничок", "пірничка", "пошивочка" – именно этими удельными украинскими словами вы можете называть наволочку.

А вместо "молочка", "молочні продукти" можно использовать колоритное слово, о существовании которого напоминает писательница Оксана Забужко – набіл.

Фактор №2: злоупотребляете англицизмами и айтишными терминами

Конечно, без иностранных слов в культурном языке не обойтись, но стоит употреблять их только тогда, когда они действительно нужны, и в свойственном им значении. В то же время отнюдь не хорошо, когда человек употребляет новые слова или профессиональный сленг по 3 – 4 в одном предложении.

Не нужно полностью искоренять все заимствованные слова из своей речи. Например, иноязычные слова "балет" и "політика" не имеют аналогов на украинском. Однако если у вас каждое третье слово – англицизм, это не звучит естественно.

Фактор №3: злоупотребляете канцеляризмами.

Эксперт считает, что канцеляризмы – это тихие убийцы языка. Ведь на первый взгляд, такая лексика звучит "по-украински", но на самом деле она делает язык сухим.

Для примера: "Впродовж довгого часу ми наполегливо намагаємось...", "В даний час ведеться активна робота над проєктом під чуйним керівництвом...", "не можна не відзначити" и многие другие.

Язык не должен звучать как канцелярская тарабарщина, и чтобы сказать красиво – говорите просто.

Фактор №4: подчеркиваете слова неправильно

Шлифуйте точность речи! Среди ошибок, которые влияют на точность, — привычка ставить неправильные ударения в часто употребляемых словах. Игоря Хворостяного лично раздражают "мережА" и "разОм", ведь правильно говорить "мерЕжа", "рАзом".

Также в магазине часто можно услышать: "Мені укрАїнський хліб, пожалуста", хотя хлеб у нас украЇнський, а мы сами – украЇнці.

Люди порой пытаются найти оправдание в том, что они русскоязычные, но пытаются говорить на украинском. Однако и в русском языке ударения – не в пользу их теории про "укрАїнців", ведь: "украИнцы", "украИнский".

Проверьте, правильно ли вы говорите слово "одинАдцять"? Запомните, что все числительные от 11 до 19 имеют ударение на "надцать".

А как у вас с упором глаголов "вестИ", "везтИ"? Просто хочу убедиться, что вот именно вы, читатель, не говорите "вЕсти" чи "вЕзти".

Во множественные существительные часто имеют ударение на окончании: братИ, островИ, огіркИ, шляхИ. Но если соединяем их с числительными два, три, четыре — ударение переезжает, и тогда правильно сказать: "три шлЯхи".

Похожая история с местоимениями. Например, местоимения "могО", "твогО", "свогО" имеют ударение на окончании (так же, как существительные во множественном числе). Но если их совместить с предлогами "до", "від" и подобными — ударение тоже мигрирует: "до мОго брата", "до свОго друга".

Фактор №5: вы "акаете"

Когда человек утверждает, что он от рождения украиноязычный, но постоянно акает – то не верьте ему. Вспомните, как говорит Юлия Тимошенко: "гАварила", "кАментувати кАлег", "на кАрдонах", "пАяснити". Поэтому не забывайте работать и с произношением украинских слов, если хотите, чтобы ваш украинский звучал на правду гармонично.

С другой стороны, если вы начали глубоко изучать украинский язык, но боитесь говорить из-за акцента – зря. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Фактор №6: Не "пропалываете лексические бурьяны"

Плеоназм – термин, обозначающий дублирование элементов содержания. В народе еще говорят "тавтология", но опасность в том, что люди любой повтор называют этим словом. А плеоназмы – это больше о неоправданном повторении.

Например, канцеляритные плеоназмы очень прижились в языке, к сожалению: "у вересні місяці", "у лютому місяці". Самого названия месяца достаточно, вас все поймут.

Фактор №7: у вас сложные отношения с паронимами

Вы порой не путаете значение слов "гривна" и "гривня"? Гривна – металлическое украшение в форме обруча, которому место на шее женщины, а гривня лежит в вашем кошельке.

Такая же история с ощущениями и чувствами. Ощущение – то, как наш мозг воспринимает свойства предметов, а чувства – это об эмоциях и душевном состоянии.

"Комунікативний" употребляем, когда речь идет об общении с помощью речи (коммуникативные навыки, средства). "Комунікаційний" касается путей сообщения, линий связи, транспорта (коммуникационная сеть).

Фактор №8: имеете привычку неправильно сочетать слова

В этом пункте стоит разобрать ошибки в синтаксисе. Для начала проверьте, правильно ли вы сочетаете слово "навчати" с другими словами. Итак, обучать можно кого-то или чему-то: обучать музыке, математике, украинскому языку.

Так же, как благодарят кому-то, а не кого-то. Ну и старый пример – принять участие в Олимпийских играх, а вот принимать гостей, присягу, помощь.

Фактор №9: употребляете конструкции, типичные для русского языка

Здесь речь идет о активных причастиях настоящего времени – працюючий, роблячий, кажучий. Украинскому языку конструкции с "учий", "ючий", "ачий", "ячий" не присущи.

Прямо сейчас подумайте, как корректно сказать на украинском "бегущая строка"? Неужели перевели как "бігучий/біжучий рядок"? А нет, правильно – "рухомий рядок". И про "біжучу" воду тоже забудьте, ведь мы имеем "проточную воду".

Как же бороться с этими злыми причастиями и другими словами из русского? Можно заменить на подрядные – та, що; ті, що. Или же подбирать яркие эквиваленты. Например, не "моющее средство", а "мийний засіб". Не "діюче законодавство", а "чинне законодавство".

Фактор №10: вы не знаете, где и как использовать суржик

Суржик может быть крутым стилистическим или художественным средством, например, для характеристики персонажа. Колоритный суржик можно услышать в сериале "Кайдаши". Но использование суржика в публичной сфере не будет хорошей идеей.

Если замечаете слова-вредители в языке – напишите слово правильно на наклейке и разместите на холодильнике или в другом месте, где оно будет часто встречаться на глаза. Так вы запомните слово быстро.

Фактор №11: Вы не замечаете, как "перепрыгиваете" с украинского на русский

В социолингвистике есть понятие языковой устойчивости. Ее нужно в себе вырабатывать и тренировать постоянно. По словам эксперта, "перепрыгивание" с одного языка на другой – это большая ошибка, которая портит вашу речь.

Языковая устойчивость – это об осознанных усилиях, которые человек прилагает, чтобы не перепрыгивать на другой язык.