Что нужно знать учителю о повышении квалификации: объяснение эксперта

Образовательный омбудсмен уверен, что учителю важно учиться на протяжении всей жизни. Ведь педагог закладывает основу знаний, формирует компетентности у своих учеников и учит их учиться. Что надо знать о повышении квалификации – читайте в статье.

Каждый учитель в школе обязан повышать свой профессиональный уровень и педагогическое мастерство, повышать квалификацию – то есть осваивать новые компетентности в рамках своей области знаний.

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Общий объем повышения квалификации учителя не может быть меньше 150 часов за пять лет.

Педагог самостоятельно выбирает формы, виды, направления, а также субъект повышения квалификации, то есть того, кто ему может предоставить образовательные услуги по повышению квалификации,

– говорит омбудсмен Сергей Горбачев.

Когда и как составляется план повышения квалификации

Повышение квалификации учителей обеспечивают учредители (или уполномоченные ими органы) и органы управления соответствующих учебных заведений.

Ежегодно в школе составляется ориентировочный план повышения квалификации педагогов на следующий год, который утверждается педсоветом. В нем должно быть указано количество учителей, которые будут повышать квалификацию, и основные направления.

На основании плана повышения квалификации директор школы заключает между учреждением образования и субъектом (субъектами) повышения квалификации договор о предоставлении образовательных услуг на соответствующий год.

Программа повышения кфалификации

Субъектом повышения квалификации может быть учебное заведение, его структурное подразделение, научное учреждение или другое юридическое или физическое лицо, которое осуществляет образовательную деятельность в сфере повышения квалификации педагогов.

Программа повышения квалификации должна содержать информацию:

о ее разработчике (разработчиках),

наименование,

цель,

направление,

содержание,

объем (продолжительность), устанавливаемый в часах и/или в кредитах ЕКТС,

форму (формы) повышения квалификации, перечень получаемых компетентностей (общие, профессиональные и др).

Объем и продолжительность программы повышения квалификации определяется в соответствии с ее фактической продолжительности в часах без учета самостоятельной (внеаудиторной) работы.



Учитель планирует повышение квалификации / Фото НУШ

Каким должен быть документ о повышении квалификации

Документом, удостоверяющим успешное прохождение повышения квалификации, может быть соответствующий сертификат, свидетельство или другие документы.

Три основных требования к документу о повышении квалификации: он должен быть выдан субъектом повышения квалификации, содержать полную информацию в соответствии с порядком, и быть в специальном реестре.

В этом документе обязательно указывается следующая информация:

полное наименование субъекта повышения квалификации,

тема (направление, наименование),

объем (продолжительность) повышения квалификации в часах;

фамилия, имя и отчество лица, повысившего квалификацию;

описание достигнутых результатов обучения;

дата выдачи и учетная запись документа;

наименование должности, фамилия, инициалы лица, подписавшего документ от имени субъекта повышения квалификации и подпись.

Проблемы по повышению квалификации

Субъекты, предоставляющие услуги, часто не указывают предмет прохождения повышения квалификации педагогов, что обуславливает проблемы в зачислении соответствующего сертификата.

Поэтому часть педагогов вынуждены, по требованию руководства учебного заведения, проходить повышение квалификации за свой счет или по-прежнему в ИППО. Это ограничивает права педагогических работников.

Кроме того, к образовательному омбудсмену обращались педагоги насчет отказа в компенсации за прохождение курсов повышения квалификации за свой счет, объясняя тем, что механизма компенсации соответствующих средств нет.

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Руководитель учебного заведения не может быть полностью уверен, что выбранный педагогом субъект повышения квалификации предоставит качественные услуги. Эта же проблема может коснуться и соответствующих сертификатов.

Также с введением карантина учителя вынуждены проходить курсы повышения квалификации онлайн, что обусловило чрезмерную трату внерабочей времени из-за сочетания проведения онлайн-уроков и прохождения курсов,

– добавляет Горбачев.