Что нужно знать о дистанционном обучении в школах: важные детали от МОН

Дистанционное обучение в украинских школах снова стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Минобразования 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение.

Какие главные требования к дистанционному обучению, сколько времени ученики должны тратить на домашние задания и как родители могут повлиять на качество онлайн-обучения в школах – читайте главные детали от МОН.

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Кому МОН посоветовало перейти на дистанционку

МОН направило управлениям образования и руководителям учебных заведений рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное обучение.

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января до 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.

Где школы перешли на онлайн-обучение

Львов – с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин.

– с 26 января ученики 1 – 11 классов перешли на онлайн-обучение до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин. Ивано-Франковск – с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме.

– с 24 января там начала действовать красная зона карантина, поэтому ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля. Детские сады и 1 – 4 классы школ работают в обычном режиме. Одесса – с 27 января все школы города (речь идет об учениках 1 – 11 классов) переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

– с 27 января все школы города (речь идет об учениках 1 – 11 классов) переводят на дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Херсон – школьники всей области (1 – 11 классы) будут учиться дистанционно с 27 января в течение 10 дней. Также запрещено посещать учреждения внешкольного образования и проводить в школах родительские собрания, кружки, факультативы и тому подобное.

– школьники всей области (1 – 11 классы) будут учиться дистанционно с 27 января в течение 10 дней. Также запрещено посещать учреждения внешкольного образования и проводить в школах родительские собрания, кружки, факультативы и тому подобное. Черновцы – с 24 января до 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля.

– с 24 января до 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия продлятся до 7 февраля. Суммы – учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы.

– учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение до 7 февраля. Работать очно могут садики, специальные учебные заведения и начальные школы. Тернополь – учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме.

– учащиеся 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения. Начальные школы и садики будут работать в обычном режиме. Чернигов – с 26 января школы, кроме учащихся 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение.

– с 26 января школы, кроме учащихся 1 – 4 классов, перешли на дистанционное обучение. Ровно – школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

– школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. В области по состоянию на 25 января около 7 тысяч больных детей и 260 учителей коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Волынь – с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учащихся 5 – 11 классов.

– с 26 января школы Луцка переходят на дистанционное обучение. Речь идет о школах и учреждениях внешкольного образования общины. Онлайн-занятия продлятся с 26 января по 6 февраля для учащихся 5 – 11 классов. Закарпатье – комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала перевести обучение в школах на дистанционку. Добавим, что на онлайн-обучение уже перешли все школы Ужгорода, а также Виноградовской и Великолучкивской ОТО.

Кто принимает решение о дистанционке? Школы имеют организационную и юридическую автономию. И во время чрезвычайных обстоятельств, действия карантина или пандемии учреждение образования по решению педсовета может организовать дистанционное обучение для учащихся.

В то же время за онлайн-обучение отвечает руководитель учебного заведения, то есть директор школы.

Руководитель учебного заведения организовывает деятельность учебного заведения, обеспечивает организацию образовательного процесса и осуществление контроля за выполнением образовательных программ,

– пояснили в МОН.

Главные требования к дистанционному обучению

В МОН отметили, что во время дистанционного обучения должны учитываться интересы учащихся. В частности, это включает:

регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

создание условий для полноценного участия в занятиях лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

регулярное отслеживание результатов обучения учащихся и, при необходимости, оказание им поддержки;

использование телефонной, почтовой связи и т.п. для учащихся, которые не имеют возможности обучаться онлайн по уважительным причинам.

Какой должна быть нагрузка школьников

В МОН говорят, что обучение на дистанционке должно соответствовать государственным стандартам образования, а условия должны быть безопасными и безвредными для здоровья. В то же время нельзя перегружать учеников.

Санитарный регламент для школ (утвержденный приказом Минздрава с 25 сентября 2020), определяет такое время на домашние задания:

ученикам 1 – 2 классов домашнее задание не задается,

в 3 – 5 классах – не более 1 часа в день,

в 6 – 9 классах – не более 1,5 часа в день,

в 10 – 11 классах – 2 часа в день.

Важным является соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также недопущение перегрузки по времени во время работы за компьютером и тому подобное,

– добавили в ведомстве.

Куда обращаться родителям относительно качества дистанционки

Если у родителей есть вопросы по качеству дистанционного обучения их детей, в МОН говорят, что обращаться надо к директору школы или соответствующему органу управления в сфере образования, которому подчиняется учреждение.

Государственный контроль в сфере образования осуществляет Государственная служба качества образования и ее территориальные органы. Они могут проводить институциональный аудит и внеплановые проверки. За нарушение директора школы могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

За последние сутки, 26 января , в Украине обнаружили более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Среди новых пациентов – 4 847 детей.

К слову, по состоянию на 21 января две дозы прививки против COVID-19 получили более 1,1 миллиона педагогов (92% от общего количества). Среди работников школ уменьшился процент невакцинированных до 2,3%. Официально подтвержденные противопоказания имеют 1,3% работников.

Отстраненных работников школ пока лишь 0,3%. Больше всего таких в Ровненской (281 человек), Киевской (144) и Волынской (136) областях.