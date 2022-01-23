Что нового ждет школы в 2022 году: 10 главных изменений и прогнозов

Уже с 1 сентября 2022 года НУШ введут для учеников 5 классов, а в школах уже вскоре появятся интерны. Какие приоритетные задачи на 2022 год определило МОН и какие нововведения ждут школы – читайте о главных изменениях и прогнозах.

Что нового ждет школы в 2022 году

С 1 сентября пятиклассники будут учиться по-новому

Новая украинская школа теперь будет не только для начинающих. Реформа вводится в базовой школе – для 5 классов.

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Для этого нужно сделать несколько шагов. Прежде всего, каждое учебное заведение на основе типовой программы должно утвердить собственную образовательную программу до начала учебного года. Она должна содержать выбранные школой модельные учебные программы.

Или это могут быть другие, утвержденные МОН, или даже разработанная в самой школе и одобренная на педсовете программа. Среди предложенных вариантов есть отраслевые интегрированные курсы, а есть и такие, которые объединяют предметы различных отраслей, например, "Робототехника" (информатика, физика, математика, природоведение, география, биология, технологии).

Пока ученики будут учиться по-новому в базовой школе, заранее начнется работа по внедрению старшей профильной школы. На 2022 запланировали утверждение Госстандарта профильного среднего образования.

Оценки будут, но по новому принципу

Пятиклассникам обещают в первом семестре постепенный переход от уровневого (начальный, средний, достаточный и высокий уровень) к бальному оцениванию, а формировальное оценивание будет оставаться столь же важным.

Например, проверку тетрадей МОН советует не связывать с оцениванием, а вместо этого делать короткие письменные комментарии. Хотя рекомендации, как оценивать учеников в 5 классах, уже есть, но над оцениванием в базовой школе еще будут работать.

Ученики ежедневно будут заниматься спортом

Пятиклассников ожидает 31 час учебной нагрузки в неделю (вместе с физкультурой). Хотя еще 20 лет назад, согласно типовым учебным планам, она составляла лишь 26 часов в неделю.

Но нормы постепенно изменились, на что нередко сетуют родители учеников. Сейчас больше всего изменилось количество учебных часов математики (на 5 часов) и украинского языка (на 3,5 часа).

По физкультуре, предусмотрено три занятия в неделю. Но в два других дня тоже должна быть организована двигательная активность:

утренняя гимнастика,

физкультминутки во время уроков,

активные перерывы,

часы здоровья,

челенджи,

флешмобы,

мини-соревнования во время уроков.

Такие новации предусмотрены приказом МОН и Минмолодьспорт, который вступил в силу 1 января 2022 года. Он вводит в действие Концепцию развития ежедневного спорта в учебных заведениях.

"Всеукраинскую школу онлайн" расширят

По результатам национального опроса, ВШО заняла 5 место среди наиболее успешных проектов за 30 лет Независимости. ПУ МОН планируют расширить такую модель обучения на другие сферы образования.

По словам первого заместителя министра образования и науки, предлагают сделать аналогичную платформу для высшего образования. Значительное количество украинских университетов уже разработали собственные онлайн платформы.

Что же относительно самой ВШО, в этом году будут размещены дополнительные образовательные материалы на платформе и курсы для учителей, также возьмутся за подготовку уроков для начальной школы.

В школах появятся Интерны

Учителя, которые впервые приходят в школу, будут иметь в течение года наставников, как утверждает Положение о педагогической интернатуре. Они будут консультировать, посещать уроки, помогать при необходимости в подготовке к занятиям.

Также учителя надеются, что до начала нового учебного года проведут повышения квалификации для тех, кто будет учить 5 классы по программе НУШ.

А вот сертификация в этом году вновь будет касаться учителей начальной школы. Ее смогут пройти до 2,5 тысячи человек. Регистрировать желающих будут 4 – 17 апреля.

Учебники будут иметь электронные приложения

Чтобы понять, чего ожидать, обычно изучают опыт пилотных школ. Однако учителя, работавшие по новой программе, говорят о тревогах. В основном речь шла о проблемах с обеспечением учебниками и методической литературой для учителей, которая какой-то период была только в электронном виде.

Чтобы этого не произошло в будущем, Рада приняла закон по совершенствованию научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы. Он вступит в силу в июле 2022 года. Учебники сначала будут проходить экспертизу и получать разрешение МОН, а уже потом будут участвовать в конкурсе.

Этот процесс также сделают прозрачным – экспертные заключения с названиями издания и именами экспертов будут обнародовать на официальных сайтах. В этом году планируют издать учебники для 5 и 9 классов.

А еще теперь будут разрабатывать интерактивные электронные приложения, с которыми удобно будет работать во время дистанционного обучения. На 2022 год запланировано разработать критерии их оценивания.

Будут заботиться о безопасности школ

В 2022 году должны обновить и модернизировать пожарные системы в школах. К тому же, сложнее всего позаботиться о безопасных условиях для обучения и преподавания, конечно, в прифронтовой зоне.

Поэтому активно внедрять положения Декларации о безопасности школ — это политическое обязательство по защите во время вооруженных конфликтов, которое взяли на себя уже 111 государств, в том числе и Украина.

Для учителей разработают обучающий онлайн-курс на эту тему. Позаботятся о раннем предупреждении и эвакуации участников образовательного процесса в случае нападения или риска нападения на учебное заведение, об алгоритме восстановления школы в случае повреждения.

Каждому учителю по ноутбуку

Цифровизация образования – это направление во время пандемии стало очень актуальным. В МОН обещают до конца года обеспечить каждого учителя ноутбуком. Интернет проведен уже во все школы, но не везде он скоростной, поэтому "не тянет" дистанционные уроки. За 2022 год планируется все школы подсоединить именно к скоростному интернету.

Если говорить глобально, именно в этом году должны утвердить стратегию цифровой трансформации образования и науки. В частности, планируют оснащать школы компьютерным, мультимедийным и STEM-оборудованием.

А учителям будут предлагать курсы по цифровым навыкам. В 2022 планируется создать несколько важных онлайн-платформ. На одной будет информация обо всех Олимпиадах от школьного до всеукраинского уровня. На другой – все предложения для повышения квалификации учителей.

PISA во второй раз и последствия пандемии

В международном исследовании качества образования PISA-2022 Украина примет участие с 4 апреля по 20 мая. Как всегда, будут оценивать компетентности 15-летних учеников. На этот раз в фокусе внимания будет математика, а дополнительной отраслью — креативное мышление. Результаты представят в декабре 2023 года.

По словам первого заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, МОН ожидает, что эти результаты частично смогут продемонстрировать влияние пандемии на обучение.

Добавим, что за последний раз проанализировали более 1000 онлайн-уроков педагогов разных регионов. Рассматривали формы преподавания материала, контроля и взаимодействия с учениками. А последний опрос среди учеников и родителей дал такие результаты: три четверти респондентов довольны его качеством.

Ученики будут иметь при необходимости шесть уровней поддержки

Инклюзивная помощь отныне более структурирована и имеет шесть уровней оказания поддержки. С 1 января заработали соответствующие изменения в постановления Кабмина по организации инклюзивного обучения.

В частности, сотрудничество школ и ИРЦ должно расти, теперь они составляют одну команду сопровождения ребенка. А для учителей готовят методические рекомендации по преподаванию учебных предметов для детей с ООП.