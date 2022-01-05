Что нельзя делать на пробном ВНО-2022: список запретов для участников

5 января в Украине началась регистрация на пробное ВНО-2022, и продлится она до 22 января. Уже известны даты тестирования и цены. Ниже читайте, что участникам запрещено делать на пробном ВНО.

В Украинском центре оценки качества образования рассказали, чего нельзя делать участникам пробного ВНО. Главных запретов четыре.

Важно Началась регистрация на пробное ВНО: как зарегистрироваться и главные детали

Главные запреты для участников пробного ВНО

1. Приносить опасные предметы и вещества

Участникам пробного ВНО запрещено приносить с собой в пункт тестирования опасные предметы и вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью других людей.

2. Пользоваться гаджетами и любыми материалами

В пункте проведения пробного ВНО нельзя использовать, а во время тестирования даже иметь при себе:

средства связи;

устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;

отдельные элементы, которые могут являться составляющими таких технических средств или устройств;

печатные или рукописные материалы;

другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного ВНО.

3. Мешать другим

Можно использовать только разрешенные изделия медицинского назначения, о наличии которых участник должен сообщить заранее.

Запрещено мешать другим участникам пробного ВНО выполнять задания.

4. Портить имущество

Участникам запрещено портить имущество заведения, где происходит пробное ВНО. Такой же запрет действует и в отношении имущества людей, находящихся в пункте проведения тестирования.

Деньги не вернут

В УЦОКО отмечают, что если что-то пошло не так, вернуть деньги за пробное ВНО будет невозможно – такая опция просто не предусмотрена. И не имеет значения, из-за чего участник не смог пройти оценивание:

забыл документы,

опоздал,

нарушил какой-либо из запретов и ему не дали завершить тест и т.д.

Чтобы не упустить время и возможность испытать себя перед основной сессией, в УЦОКО посоветовали будущим участникам почитать "Путеводитель участника ВНО". Там есть ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть у участников тестирования.

Детали пробного ВНО-2022

Все предметы разделили на два дня:

19 марта – украинского языка или украинского языка и литературы;

26 марта – по истории Украины, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Обратите внимание Сколько стоит пробное ВНО в 2022 году: цены в разных регионах

Зачем нужно пробное ВНО? Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради. Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

Добавим, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории будут обеспечены медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, средствами дезинфекции для обработки поверхностей, изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

К слову, регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 23 мая по 17 июня. Подробности – читайте в статье.