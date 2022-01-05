В Украинском центре оценки качества образования рассказали, чего нельзя делать участникам пробного ВНО. Главных запретов четыре.

Важно Началась регистрация на пробное ВНО: как зарегистрироваться и главные детали

Главные запреты для участников пробного ВНО

1. Приносить опасные предметы и вещества

Участникам пробного ВНО запрещено приносить с собой в пункт тестирования опасные предметы и вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью других людей.

2. Пользоваться гаджетами и любыми материалами

В пункте проведения пробного ВНО нельзя использовать, а во время тестирования даже иметь при себе:

средства связи;

устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации;

отдельные элементы, которые могут являться составляющими таких технических средств или устройств;

печатные или рукописные материалы;

другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного ВНО.

Исключение! Можно использовать только разрешенные изделия медицинского назначения, о наличии которых участник должен сообщить заранее.

3. Мешать другим

Запрещено мешать другим участникам пробного ВНО выполнять задания.

4. Портить имущество

Участникам запрещено портить имущество заведения, где происходит пробное ВНО. Такой же запрет действует и в отношении имущества людей, находящихся в пункте проведения тестирования.

Деньги не вернут

В УЦОКО отмечают, что если что-то пошло не так, вернуть деньги за пробное ВНО будет невозможно – такая опция просто не предусмотрена. И не имеет значения, из-за чего участник не смог пройти оценивание:

забыл документы,

опоздал,

нарушил какой-либо из запретов и ему не дали завершить тест и т.д.

Чтобы не упустить время и возможность испытать себя перед основной сессией, в УЦОКО посоветовали будущим участникам почитать "Путеводитель участника ВНО". Там есть ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть у участников тестирования.

Детали пробного ВНО-2022

Все предметы разделили на два дня:

19 марта – украинского языка или украинского языка и литературы;

26 марта – по истории Украины, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Обратите внимание Сколько стоит пробное ВНО в 2022 году: цены в разных регионах

Зачем нужно пробное ВНО? Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради. Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.

Добавим, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории будут обеспечены медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, средствами дезинфекции для обработки поверхностей, изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

К слову, регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 23 мая по 17 июня. Подробности – читайте в статье.