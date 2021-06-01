Что не так с президентским университетом: эксперт дал 4 предостережения

В Украине создадут президентский университет. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что его строительство будет стоить 7,2 миллиарда гривен и займет три года. Комплекс построят на ВДНХ в Киеве.

На территории вуза будут размещаться 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница и корпус с офисами иностранных компаний.

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Однако директор аналитического центра Cedos Иван Вербицкий отметил, что имеет несколько оговорок относительно этой инициативы.

Что не так с президентским университетом: 4 предостережения

№1: Создание университетов не относится к полномочиям президента

По словам эксперта, слова "президентский" в названии может указывать на то, что одной из целей основания этого университета является улучшение имиджа его инициатора Владимира Зеленского.

Это также несет риск того, что после смены власти проект потеряет политическую поддержку, а его потенциал не будет реализован, что может привести к неэффективному использованию бюджетных денег,

– заявил Вербицкий.

Он добавил, что так, например, произошло с инициированным Михеилом Саакашвили технологическим университетом в Батуми. Для него в 2012 году даже построили самый высокий в стране небоскреб, но сам университет так и не заработал.

Поэтому эксперт просит по возможности максимально ограничить участие президента в проекте и изменить его название.

№2: Новое строительство на Парке территории ВДНХ нежелательно

Иван Вербицкий отметил, что зеленые зоны в парке ВДНХ являются местом жизни многих видов растений и животных, а также отдыха для людей.

Сохранение таких территорий необходимо для адаптации городов к изменению климата. Новое строительство в зеленой зоне противоречит идеям устойчивости, циркулярной экономики и климатической нейтральности,

– добавил он.

Для уменьшения вреда окружающей среде эксперт советует отказаться от идеи строительства нового университета в парке и рассмотреть взамен варианты использования уже имеющихся помещений.

№3: В Украине нет недостатка в количестве университетов

Эксперт говорит, что в Украине хватает университетов. Однако есть нехватка ресурсов для обеспечения в уже имеющихся учреждениях образования достойных зарплат, осуществления научных разработок, обновления материально-технической базы.

Открытие одного современного университета не может решить системных и структурных проблем украинской системы образования. В то же время существует риск, что это лишь отвлечет от них внимание,

– утверждает Вербицкий.

По его словам, сейчас чрезвычайно важным является продолжение "новой украинской школы", сохранение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, распределение финансирования университетов и тому подобное.



Макет президентского университета в Киеве / Скриншот с видео

Иван Вербицкий считает, что риском является перенаправления бюджетных и донорских средств на создание и развитие элитного президентского университета вместо повышения качества образования в других вузах.

Поэтому сначала стоит сосредоточиться на продолжении начатых реформ, а также развитии качества образования в уже имеющихся учреждениях вместо приоритизации открытия нового университета.

№4: Создание университета не предусмотрено стратегиями развития образования

Вербицкий отмечает, что идеи президентского университета нет даже в проекте Стратегии развития высшего образования на 2021 – 2031 годы, разработанной под руководством Сергея Шкарлета.

Идея строительства университета была представлена как план, решение о реализации которого уже принято – без общественных и экспертных обсуждений,

– говорит эксперт.

Он добавил, что отсутствует также информация о проведении независимых исследований, которые бы анализировали возможные альтернативы создания президентского университета и обосновывали необходимость выбранного варианта.

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По его словам, после 2014 года государство проводило политику уменьшения количества учреждений высшего образования и концентрации студенчества в тех университетах, которые могут обеспечить лучшее качество образования.

Иван Вербицкий подытожил, что приоритетом государственной политики должно стать развитие всей системы образования, а не создание одного университета.

Каким будет обучение в президентском вузе

Владимир Зеленский уже подписал указ о создании президентского университета будущего.

По его словам, обучение в вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практики, а стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.

Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей:

социальный пакет,

бесплатное обучение,

соцстрахование,

гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих компаниях, центральных органах власти и тому подобное.

К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и применяться самые современные методики преподавания.