Средства есть, а выбора нет: что не так с повышением квалификации учителей
Источник:"Новая украинская школа"
Средства образовательной субвенции на повышение квалификации учителей выделили, однако у педагогов нет большого выбора, где проходить такие курсы. Где школам искать средства на повышение квалификации и как получить деньги на оплату курсов – читайте в статье.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что, согласно закону повышение квалификации педагогов осуществляется за средства государственного и местных бюджетов.
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Однако, по его словам, в бюджетных программах областных департаментов образования не всегда отражаются или не заложены средства.
Как школе получить средства на повышение квалификации учителей
Четкого алгоритма получения средств школой нет, и не наработан механизм финансирования повышения квалификации, где педагог может самостоятельно выбирать формы, разновидности, направления и субъектов оказания образовательных услуг по повышению квалификации.
Сейчас ситуация такова: педагог может реализовать это право, если субъект повышения квалификации оказывает безвозмездные услуги или педагог повышает квалификацию за свой счет.
Сергей Горбачев отметил, что в 2020 году школы практически не получали средства на повышение квалификации.
Как учителю получить деньги на оплату курсов или тренингов? По словам эксперта, учитель не получает средства, так сказать "на руки". В то же время этими средствами распоряжается управление или школа, если у нее есть финансовая автономия – собственная бухгалтерия.
При формировании ориентировочного плана повышения квалификации, педагог должен подать предложение в план. Оно должно содержать такую информацию:
- тема (направление, наименование) выбранной программы (курса, лекции, модуля и т. п);
- форма, объем (продолжительность) программы или курса;
- название субъекта (субъектов) повышения квалификации;
- стоимость повышения квалификации или безвозмездный характер.
Этот план утверждает педсовет в рамках сметы учебного заведения по всем источникам поступлений на повышение квалификации на соответствующий год.
Если курс в другом городе, предусмотрена ли компенсация дороги и проживания? Если работника направили для повышения квалификации в другой город, то за ним сохраняется место работы (должность) и происходят выплаты.
Отдельно:
- сохранение средней зарплаты по основному месту работы на время учебы;
- оплата стоимости проезда работника к месту обучения и обратно;
- выплата суточных за каждый день пребывания в пути в размере, установленном законодательством для служебных командировок, сейчас это 60 гривен;
- на время обучения работников обеспечивают общежитием гостиничного типа. При отсутствии общежития – возмещение расходов за аренду жилья.
Интересно, что до 2019 года успешно действовала система возмещения расходов за проезд, проживание и начисление суточных. Но тогда он совпал с пандемией коронавируса, когда все мероприятия, в том числе курсы по повышению квалификации, были переведены в онлайн.Что надо знать учителю о повышении квалификации и с какими проблемами они чаще всего сталкиваются – читайте в статье.
Поэтому сейчас практически все педагоги повышали свою квалификацию в онлайн-формате и без отрыва от работы, одновременно обучая учеников и обучаясь самостоятельно. И это создает проблемы и перегрузки учителей.
Кроме того, из государственного бюджета на 2021 год финансируется только переподготовка педагогов с субвенции на НУШ. Это 400 миллионов гривен – примерно 900 гривен на человека.
В прошлом году все средства, которые закладывали на переподготовку педагогов НУШ, были сокращены. Поэтому фактически все повышение квалификации происходило только за средства местных бюджетов и за свой счет педагогов, – говорят эксперты.
Бесплатные возможности по повышению квалификации
Учитель может повышать квалификацию даже в условиях нехватки средств. Председатель Совета ОО “ЕдКемп Украина” Александр Елькин считает, что сегодня можно говорить о нескольких важных победах. Речь идет о:
- Письме МОН с методическими рекомендациями "О повышении квалификации учителей". Оно выписывает и детализирует постановление 800 (новый порядок повышения квалификации), снимает многие вопросы.
- Создание Национальной платформы возможностей повышения квалификации педагогических работников ЕdWay.
Это бесплатный площадка, которая объединяет все предложения, которые есть на рынке для повышения квалификации педработников не только для школ, но и для заведений вне-, дошкольного, профессионально-технического образования,
– отмечает Александр Элькин.
- Запуск онлайн-курса на Prometheus "Повышение квалификации педагогов: новые требования и возможности".
В этом курсе все подробно расписано: процессы, этапы, рекомендации, толкования. К курсу привлечены все министры и заместители, которые имели отношение к НУШ. Этот онлайн-курс имеет также методическую нагрузку.
Александр говорит, что он еще ни разу не слышал от педагогов, что они не нашли возможностей для своего профессионального развития. Ведь есть гранты, проекты и поддержка местных властей.
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К слову, на сегодня минимальная зарплата украинских молодых учителей составляет 4 859 гривен. У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч – 6 или 6,5 тысяч гривен.
А уже с декабря 2021 года учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут иметь такие ставки:
- молодой учитель – 5 265;
- учитель I категории – 6 567;
- учитель высшей категории – 7 тысяч.