Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что, согласно закону повышение квалификации педагогов осуществляется за средства государственного и местных бюджетов.

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Однако, по его словам, в бюджетных программах областных департаментов образования не всегда отражаются или не заложены средства.

Как школе получить средства на повышение квалификации учителей

Четкого алгоритма получения средств школой нет, и не наработан механизм финансирования повышения квалификации, где педагог может самостоятельно выбирать формы, разновидности, направления и субъектов оказания образовательных услуг по повышению квалификации.

Сейчас ситуация такова: педагог может реализовать это право, если субъект повышения квалификации оказывает безвозмездные услуги или педагог повышает квалификацию за свой счет.

Сергей Горбачев отметил, что в 2020 году школы практически не получали средства на повышение квалификации.

Как учителю получить деньги на оплату курсов или тренингов? По словам эксперта, учитель не получает средства, так сказать "на руки". В то же время этими средствами распоряжается управление или школа, если у нее есть финансовая автономия – собственная бухгалтерия.

При формировании ориентировочного плана повышения квалификации, педагог должен подать предложение в план. Оно должно содержать такую информацию:

тема (направление, наименование) выбранной программы (курса, лекции, модуля и т. п);

форма, объем (продолжительность) программы или курса;

название субъекта (субъектов) повышения квалификации;

стоимость повышения квалификации или безвозмездный характер.

Этот план утверждает педсовет в рамках сметы учебного заведения по всем источникам поступлений на повышение квалификации на соответствующий год.

Если курс в другом городе, предусмотрена ли компенсация дороги и проживания? Если работника направили для повышения квалификации в другой город, то за ним сохраняется место работы (должность) и происходят выплаты.

Отдельно:

сохранение средней зарплаты по основному месту работы на время учебы;

оплата стоимости проезда работника к месту обучения и обратно;

выплата суточных за каждый день пребывания в пути в размере, установленном законодательством для служебных командировок, сейчас это 60 гривен;

на время обучения работников обеспечивают общежитием гостиничного типа. При отсутствии общежития – возмещение расходов за аренду жилья.

Интересно, что до 2019 года успешно действовала система возмещения расходов за проезд, проживание и начисление суточных. Но тогда он совпал с пандемией коронавируса, когда все мероприятия, в том числе курсы по повышению квалификации, были переведены в онлайн.

Что надо знать учителю о повышении квалификации и с какими проблемами они чаще всего сталкиваются – читайте в статье.

Поэтому сейчас практически все педагоги повышали свою квалификацию в онлайн-формате и без отрыва от работы, одновременно обучая учеников и обучаясь самостоятельно. И это создает проблемы и перегрузки учителей.

Кроме того, из государственного бюджета на 2021 год финансируется только переподготовка педагогов с субвенции на НУШ. Это 400 миллионов гривен – примерно 900 гривен на человека.

В прошлом году все средства, которые закладывали на переподготовку педагогов НУШ, были сокращены. Поэтому фактически все повышение квалификации происходило только за средства местных бюджетов и за свой счет педагогов, – говорят эксперты.

Бесплатные возможности по повышению квалификации

Учитель может повышать квалификацию даже в условиях нехватки средств. Председатель Совета ОО “ЕдКемп Украина” Александр Елькин считает, что сегодня можно говорить о нескольких важных победах. Речь идет о:

Письме МОН с методическими рекомендациями "О повышении квалификации учителей". Оно выписывает и детализирует постановление 800 (новый порядок повышения квалификации), снимает многие вопросы.

Создание Национальной платформы возможностей повышения квалификации педагогических работников ЕdWay.

Это бесплатный площадка, которая объединяет все предложения, которые есть на рынке для повышения квалификации педработников не только для школ, но и для заведений вне-, дошкольного, профессионально-технического образования,

– отмечает Александр Элькин.

Запуск онлайн-курса на Prometheus "Повышение квалификации педагогов: новые требования и возможности".

В этом курсе все подробно расписано: процессы, этапы, рекомендации, толкования. К курсу привлечены все министры и заместители, которые имели отношение к НУШ. Этот онлайн-курс имеет также методическую нагрузку.

Александр говорит, что он еще ни разу не слышал от педагогов, что они не нашли возможностей для своего профессионального развития. Ведь есть гранты, проекты и поддержка местных властей.

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К слову, на сегодня минимальная зарплата украинских молодых учителей составляет 4 859 гривен. У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч – 6 или 6,5 тысяч гривен.

А уже с декабря 2021 года учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут иметь такие ставки: