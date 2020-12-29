В начале декабря ввели новый санитарный регламент в школах. Однако он вызвал у педагогов много недоразумений, потому что в этом документе прописаны странные вещи.

Директор контролирует приготовление еды

Например, как рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, в регламенте написано, что директор школы должен контролировать технологию приготовления еды, сообщает "ВсеОсвита".

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"А разве директор школы является специалистом в общественном питании? Над этим надо тщательно думать", – добавил образовательный омбудсмен.

Горбачев утверждает, что на школы возложено много ответственности за соблюдение качества пищевых продуктов, но есть такие вещи, за которые отвечает определенная лаборатория или соответствующий человек, у которого есть лицензия, а не директор учебного заведения.

Врачи-психологи в школах

Образовательный эксперт Владимир Онацкий при изучении документа нашел еще одно требование, которое вызвало у него неоднозначную реакцию – пункт о наличии врачей-психологов в учреждениях образования. Об этом он написал в фейсбуке.

Когда я читаю новые документы, меня не покидает мысль, что они принимаются для того, чтобы что-то скрыть. Когда хотят внести что-то не совсем красивое, принимается новый документ, "начиняется" всем, чем нужно, но акцент делается совсем на другом,

– сказал он.

Для чего в школах врачи-психологи? По словам эксперта, школы должны быть укомплектованы квалифицированными кадрами медицинских работников, и могут быть укомплектованы врачами-психологами. Но это не должны быть врачи-психологи.

Конечно, в школах часто есть практические психологи. Они помогают в адаптации к школьному обучению, работают с детьми, имеющими определенные проблемы в общении, пострадавшими от буллинга и тому подобное.

"Вместе с тем врачи-психологи – это достаточно новая медицинская профессия. Их миссия чрезвычайно важна. Например, они работают с военными, которые вернулись из АТО или с пациентами хирургических отделений, которым ампутировали конечности. Но школы в них не нуждаются", – подчеркнул эксперт .

Первая смена для детей 1 – 4 классов

Анализировала обновленный санрегламент и сопредседатель ОО "Родители SOS" Алена Парфенова. Активистка рассказала, что ее обеспокоило требование об организации первой смены для учащихся начальных классов. По ее словам, это может привести к переполненности школ и, наконец, вызвать конфликт между руководством учебных заведений и родителями.

"Этот документ прошел столько инстанций, в том числе и юридическую экспертизу в Минюсте, большое количество уважаемых людей поставили под ним свои подписи. Что же "проталкивали" этим регламентом? Его принимали, видимо, не ради детей. Пожалуй, исчезнут детские врачи из тех школ, где они есть, ведь согласно новому санитарному регламенту, они в учебных заведениях не предусмотрены", – добавил Онацкий.