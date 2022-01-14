Новое меню разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

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Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются маленькими порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть.

Как изменилось питание детей

Активная работа над реформой школьного питания длилась последний год. Ее цель, по словам Елены Зеленской, изменить не только саму культуру питания украинцев, но и их пищевые привычки.

Обновленное меню содержит 160 разнообразных блюд. В частности, теперь в меню есть пастуший пирог, синнабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньокки и тому подобное.

Кроме того, добавили и традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет смаковать бануш, шпундру, вертуту, полтавский борщ, картофельное пюре, львовский сырник и кулеш.

Блюда нового школьного меню / Фото из соцсетей

Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов. Чем запрещено кормить детей в школах: мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты. Евгений Клопотенко утверждает, что результаты реформы можно будет увидеть примерно через 2,5 – 3 года. Многие родители благодарят за замечательную инициативу Евгения Клопотенко и новое меню. "Женя, спасибо! Это очень сложная и важная инициатива", – написала телеведущая и многодетная мама Маричка Падалко.

"Я врач-эндокринолог и все чаще сталкиваюсь с детским ожирением. Поэтому благодарю вас за вашу работу!!!" – комментирует Наталья Марьянова.

"Держитесь, Евгений! То, что вы делаете очень важно. Но изменения даются нашей стране очень тяжело, поэтому главное – придерживайтесь светлой стороны и дальше".

Журналистка Марина Макущенко убеждена, что дети не запрограммированы есть сладости, их приучили. "Настоящее задача – научить их питаться с пользой для здоровья", – добавила она. Какова ситуация за границей? В то же время родители из Израиля и Норвегии, например, поражены обновленным меню. Ведь в этих странах, по их словам, вообще отсутствует питание в школах – родители дают перекус из дома или школа предлагает бутерброды. На что жалуются родители учеников Еда невкусная, ее выбрасывают В соцсетях и в родительских группах активно обсуждают новое меню. Кто-то жалуется, что ребенок возвращается домой голодным, ведь блюда, которые нравились детям из меню убрали, а свекольные оладьи не всем по вкусу.



Родители в Днепре показали ожидания и реальность нового меню / Фото dnipro.depo

Особенно возмутило родителей то, что большинство блюд полностью без соли или без сахара. А детям это не нравится.

Дети едят выборочно. Чай или компот. И хлеб. Два кусочка хлеба вместо полноценного обеда... Странное полноценное питание... Другие дети просто не едят, выбрасывают еду,

– рассказала эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

В то же время, по ее словам, есть и изменения к лучшему – то, что перестали давать сосиски и колбасу, и добавили фрукты.

Дорого и мало

Воспитательница садика Людмила Байдала указывает на проблему качества продуктов: "по документам – одно, и цена немалая, а на самом деле продукты худшего качества".

Родители также отмечают уменьшение размера порций и увеличение их стоимости. По их словам, существенно увеличилась стоимость питания – от 40 до почти 100 гривен.

Порции уменьшили, зато цену с 37 гривен подняли до 45 гривен, потому что добавили овощи,

– написала Виктория Сохацкая.

Добавим, что в Украине питание в начальной школе частично финансирует государство или местная власть, а дальше в большинстве случаев оплачивают родители.

Саботаж на местах

Часть родителей в комментариях поддерживают инициативу с обновленным меню, но указывают на проблему с его выполнением на местах.

По словам работницы садика, много достойных внимания блюд невозможно приготовить из-за нехватки поваров и оборудования. Родители добавляют, что проблемой является старая школа большинства поваров.

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"На местах сами директора школ саботируют реформу питания, потому что на сегодня они сдают в аренду помещения, а не контролируют качество питания детей", – говорится в одном из комментариев.

Что говорит Евгений Клопотенко

Кулинарный эксперт и основатель проекта "Новое школьное питание" Евгений Клопотенко с пониманием отнесся к тому, что не всем понравилось обновленное меню.

Рецепты утвердили ГППС и Минздрав (их также рекомендовали на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню к нормам или составлять его на основе разработанных нами рецептов,

– написал он.

По словам Клопотенка, в садиках и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно.

"Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не правильно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должны уменьшать постепенно", – сказал он.

Также он посоветовал проверять, соответствует ли еда прописанным в законе нормам. Если родители нашли нарушения, то могут попросить объяснений в администрации школы. Если школа не реагирует – обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Для этого они создали специальній чат-бот в телеграме.

К слову, Минздрав опубликовал рецепты нового школьного меню. Список блюд и рецепты для приготовления в школах – читайте по ссылке.