Центр общественного здоровья Украины предоставил рекомендации для родителей, что должно быть в рюкзаке школьника для безопасного обучения во время пандемии COVID-19. В частности, ребенок должен иметь личные маски и антисептик.

Так, Центр общественного здоровья опубликовал в фейсбуке инструкцию, что должно быть в рюкзаке ученика для обучения с 1 сентября.

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Что нужно давать школьнику для безопасности в школе во время карантина:

по меньшей мере две защитные маски (одну из них стоит носить на переменах, а другую иметь в запасе, если первая испачкается);

карманный антисептик для кожи с содержанием спирта не менее 60% (лучше отдавать предпочтение гелям, а не жидкости);

бумажные платочки.

В ЦОС объясняют, что школьники для масок должны иметь отдельный карман в рюкзаке, чтобы они не касались других школьных принадлежностей.



Что должно быть в рюкзаке школьника во время карантина / Инфографика ЦОС

К тому же, родители должны объяснить ребенку, что маска – это предмет личного пользования. Обмениваться ими запрещено, как и класть использованную маску рядом с чистой.

Как ученикам пользоваться антисептиком? Центр общественного здоровья уверяет, что если ребенок пользуется антисептиком, то он должен покрывать им всю поверхность кожи рук. А обрабатывать руки нужно не менее 30 секунд. Однако, детям до 14 лет использовать антисептиком не рекомендуется.

К слову, в Центре общественного здоровья ранее рассказали, как родители должны выбрать правильные маски для детей, которые те будут использовать на учебе. Больше об этом – читайте по ссылке.