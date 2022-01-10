Что МОН успело сделать за год для запуска Президентского университета: детали

В Украине создадут Президентский университет, который будет кардинально отличаться от уже имеющихся вузов. Его планируют построить уже к октябрю 2023 года. В МОН рассказали, что сделали для запуска Президентского университета за семь месяцев.

Еще 31 мая 2021 года Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Президентский университет" – нового вуза, который должны построить в Киеве на территории ВДНХ. За семь месяцев сделали уже много для запуска.

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В Минобразования рассказали, что подготовка к запуску Президентского университета в 2021 году проходила по плану. В частности, уже упорядочили состав угодий и провели подготовительные строительные работы.

Строительство Президентского вуза

За 2021 год были выполнены или уже почти завершены такие мероприятия по строительству вуза:

подготовили и провели экспертизу проектно-сметной документации стадии "Эскизный проект";

провели инженерные работы по строительству и реконструкции подрядной организацией, определили технологии строительства;

упорядочили состав угодий относительно земельного участка заказчика строительства проекта "Президентский университет";

подготовили и провели экспертизу проектно-сметной документации стадии "Проект" первой очереди;

разработали концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете;

получили разрешение на выполнение строительных работ класса последствий (ответственности) СС3;

провели подготовительные строительные работы.

В МОН заверили, что окончание этих мероприятий и дальнейшие шаги будут осуществляться с максимальным привлечением представителей журналистов "для объективного освещения процесса реализации проекта".



Так должен выглядеть Президентский университет

Каким будет обучение в университете

В октябре 2023 года в Президентском университете должны начать обучение для первых 120 студентов.

Что касается организации обучения, то в ведомстве рассказали – особое внимание сейчас уделяют привлечению высококвалифицированных специалистов и экспертов для:

формирования перечня образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета;

создания рабочих групп по направлениям подготовки;

разработки перечня учебно-научных лабораторий и планов их оснащения.

Относительно каких-то конкретных результатов, назвали лишь подписанный Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта с Национальной академией наук Украины.

Также сейчас согласовываются проекты меморандумов с другими органами власти, научными и общественными организациями. Но какими именно – в МОН не уточняют.

Сейчас проводят предварительные встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность проекта и привлечь деньги для его реализации и, "как следствие, уменьшение расходов государственного бюджета".

Отметим, что строительство Президентского университета предусмотрено на территории ВДНХ в Киеве. На территории заведения будут размещаться 11 кампусов, среди которых:

пять профильных научных кампусов,

административный корпус,

апарт-отель для студентов,

апарт-отель для педагогов,

больница,

дипломатическая служба,

корпус с офисами иностранных компаний.

Что известно о Президентском университете