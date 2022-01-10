Что МОН успело сделать за год для запуска Президентского университета: детали
Источник:"Обозреватель"
В Украине создадут Президентский университет, который будет кардинально отличаться от уже имеющихся вузов. Его планируют построить уже к октябрю 2023 года. В МОН рассказали, что сделали для запуска Президентского университета за семь месяцев.
Еще 31 мая 2021 года Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Президентский университет" – нового вуза, который должны построить в Киеве на территории ВДНХ. За семь месяцев сделали уже много для запуска.
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В Минобразования рассказали, что подготовка к запуску Президентского университета в 2021 году проходила по плану. В частности, уже упорядочили состав угодий и провели подготовительные строительные работы.
Строительство Президентского вуза
За 2021 год были выполнены или уже почти завершены такие мероприятия по строительству вуза:
- подготовили и провели экспертизу проектно-сметной документации стадии "Эскизный проект";
- провели инженерные работы по строительству и реконструкции подрядной организацией, определили технологии строительства;
- упорядочили состав угодий относительно земельного участка заказчика строительства проекта "Президентский университет";
- подготовили и провели экспертизу проектно-сметной документации стадии "Проект" первой очереди;
- разработали концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете;
- получили разрешение на выполнение строительных работ класса последствий (ответственности) СС3;
- провели подготовительные строительные работы.
В МОН заверили, что окончание этих мероприятий и дальнейшие шаги будут осуществляться с максимальным привлечением представителей журналистов "для объективного освещения процесса реализации проекта".
Так должен выглядеть Президентский университет
Каким будет обучение в университете
В октябре 2023 года в Президентском университете должны начать обучение для первых 120 студентов.
Что касается организации обучения, то в ведомстве рассказали – особое внимание сейчас уделяют привлечению высококвалифицированных специалистов и экспертов для:
- формирования перечня образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета;
- создания рабочих групп по направлениям подготовки;
- разработки перечня учебно-научных лабораторий и планов их оснащения.
Относительно каких-то конкретных результатов, назвали лишь подписанный Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта с Национальной академией наук Украины.
Также сейчас согласовываются проекты меморандумов с другими органами власти, научными и общественными организациями. Но какими именно – в МОН не уточняют.
Сейчас проводят предварительные встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность проекта и привлечь деньги для его реализации и, "как следствие, уменьшение расходов государственного бюджета".
Отметим, что строительство Президентского университета предусмотрено на территории ВДНХ в Киеве. На территории заведения будут размещаться 11 кампусов, среди которых:
- пять профильных научных кампусов,
- административный корпус,
- апарт-отель для студентов,
- апарт-отель для педагогов,
- больница,
- дипломатическая служба,
- корпус с офисами иностранных компаний.
Что известно о Президентском университете
- Строительство "Президентского университета" в Киеве за три года будет стоить 7,2 миллиарда гривен. Ожидается, что начнется образовательный процесс с 1 октября 2023 года, а полностью закончить строительство хотят в октябре 2025 года.
- Обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях.
- Обучение будет осуществляться по шести направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.
- Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.
- Для поступления в Президентский университет ВНО будет учитываться, но с поступающими также будут проводиться собеседования. По словам министра образования, отбор будет проходить в 4 этапа, ВНО – это лишь допуск, дальше будут выбирать самых талантливых.
- Обучение для студентов будет бесплатным, но лишь с единственным условием – работать после его окончания надо будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии.
- Выпускники после обучения будут обязаны отработать минимум 4 года в государственном секторе. Если же студент откажется от этого, ему придется компенсировать выплаты за обучение. Детали – читайте здесь.
- Министр образования Сергей Шкарлет говорил о том, что лучшие преподаватели Президентского университета должны получать не менее 4 тысяч долларов или евро.