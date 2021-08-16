История с лицеями в старшей школе началась с 2017 года, с тех пор как вступил в силу закон "Об образовании". Он предусматривает 12 лет учебы в школе и три уровня образования – начальная школа (1 – 4 классы), гимназия (5 – 9 классы) и лицеи (10 – 12 классы).

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Что меняет закон о профильном образовании

6 августа Владимир Зеленский подписал закон №4629-1 о создании лицеев для введения качественного профильного среднего образования. Документ позволяет создавать лицеи общинам, где проживает более 50 000 человек. В то же время поселковый или городской совет, независимо от того, сколько в нем жителей, может создать лицей.

Бывший директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олег Фасоля уверен, что теперь общины будут пытаться создать лицеи, обеспечив минимальное количество учеников, чтобы сохранить у себя "степень для престижности".

Однако, согласно новому закону, в лицее на параллелях можно иметь по меньшей мере 2 класса и 3 профиля обучения, хотя в первом чтении говорили о минимум 4 профилях.

Начальник главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко объясняет, что если бы осталась норма не меньше 4-х классов, во многих селах и маленьких городах лицеев не было бы. "Теперь есть школа в маленьком городке, где на параллели два класса и три профиля. Условно, филологический, физико-математический, естественнонаучный. Дети смогут выбрать, что интересно", – объясняет Кононенко.

В то же время Олег Фасоля называет норму о "2 классах и 3 профилях обучения" популистской.

Если ученик хочет другой профиль, четвертый (а в лицее всего три профиля)? Это уменьшает возможности учащихся определенной территории получать образование по профилю, нужному для дальнейшего высшего образования. То есть опять некачественное образование,

– говорит он.

По его словам, в таком случае ребенок может выбрать лицей в другом городе, где есть нужный профиль. "Но практика показывает, что ребенок, который идет в первый класс школы, у которого есть вторая и третья степень, будет получать базовое и полное среднее образование именно там”, – добавляет он.

Кононенко убеждает, что прежде всего надо создавать хорошие лицеи в разных местностях и показывать преимущества профильного образования.

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Отметим, что по первоначальному замыслу концепции НУШ, лицеи должны были быть отдельными учебными заведениями, где бы предлагали ученикам различные профили обучения и высокое качество знаний. А теперь профильное образование позволяют объединить со средней и начальной школой.

Зачем Украине профильное образование

Эксперты утверждают, что сейчас старшая школа перегружена. Дети изучают более 20 предметов, многие из которых ненужны для получения высшего образования.

По мировому опыту, в старшей школе дети должны изучать максимум восемь предметов. Поэтому прежде всего профильная старшая школа разгрузит учеников,

– подчеркивает Фасоля.

Соглашается с этим и основательница частного лицея Educator Владислава Бандурко. Она профильное образование называет площадкой, способной помочь детям самоопределиться и выбрать будущую профессию.

Эксперты добавляют, что в некоторых лицеях уже сейчас формируют профили под запросы детей. Для этого учащиеся заполняют заявление и выбирают три предмета, которые хотят изучать. Согласно этим предметам формируется класс. "Условно, 10 – 15 детей выбрали историю, украинский язык и правоведение. Это будет юридический класс", – объясняют специалисты.

Сделали также интегрированные уроки. Например, для гуманитарного класса химия, физика, математика идут одним уроком. Наоборот, на прикладном профиле – история Украины и Всемирная истории могут идти одним уроком.

К слову, некоторые эксперты считают, что закон нивелирует основную концепцию реформы старшей профильной школы НУШ. О недостатках закона по внедрению лицеев – читайте в статье.