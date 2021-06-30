Получил 200 баллов по 3 предметам ВНО: что известно о выпускнике-вундеркинде

Выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский получил на ВНО по 200 баллов сразу по 3 предметам. Он оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.

Журналисты пообщались с учительницей отличника 29 июня. Оказалось, что неплохой результат у парня и по украинскому языку – 196 баллов.

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Как готовился к тестированию

Парень рассказал, что достичь высоких результатов удалось благодаря хорошим учителям в лицее. Однако все же обращался и к репетиторам. Также он прошел онлайн курс по биологии.

Знания по этому предмету выпускник планирует углублять и в дальнейшем. Он планирует поступить в университет Шевченко в институт высоких технологий.

Учительница радуется и до сих пор

Классная руководительница Дениса не может нарадоваться тому, что его ученик получил настолько хорошие результаты. Она преподавала у него биологию.

Рассказала, что была уверена в хорошем результате по своему предмету. Но не знала, удастся ли такое и с математикой.



Класс, где учился отличник Денис Кинзерский / Фото ТСН