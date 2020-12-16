Правительство вводит более строгий карантин из-за COVID-19 более чем на два месяца – с 19 декабря по 28 февраля. В частности, некоторые ограничения будут касаться и учебных заведений.

Об актуальных противоэпидемических мерах, касающихся учебных заведений, говорится в постановлении правительства, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Так, на период действия карантина с 19 декабря запрещено:

посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садов, школ, учреждений внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

Кроме того, дополнительно к этим карантинным мероприятиям, с 8 по 24 января 2021 года на территории Украины запрещено посещать школы и вузы, независимо от формы собственности.

Так, учебным заведениям рекомендуют установить каникулы или дистанционное обучение. Но садики будут работать в привычном режиме.

Кто из студентов должен идти на самоизоляцию

Во время карантина на самоизоляцию должны идти лица, которые прибывают в Украину для обучения в вузах из государства со значительным распространением коронавируса. Но эта норма не применяется к лицам, которые не были в контакте с больными COVID-19.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Кроме лиц, которые не были в контакте с больными COVID-19.