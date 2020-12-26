Уже неделю Сергей Шкарлет в должности министра образования и науки. До этого он полгода работал исполняющим обязанности министра МОН.

В деятельности и полномочиях принципиально ничего не изменилось. Об этом Шкарлет рассказал в интервью "Украинскому радио".

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Что изменилось в полномочиях Шкарлета

По его словам, из-за изменений в законодательстве по ограничению полномочий временно исполняющего обязанности, образовательная отрасль была в определенном коллапсе. Последние 2 недели было трудно в полном объеме выполнять функции, возложенные на распорядителей бюджетных средств, а именно:

назначения руководителей на должности:

росписи бюджетных средств;

представления предложений в Кабинет министров по формированию финансовых предложений.

Процесс разблокирован

Как отметил министр, весь процесс по образованию разблокирован. В частности, есть полноценный бюджет, хотя и не такой, как хотелось.

Я себя не отождествляю как единую личность, которая есть в министерстве. Есть люди, которые реализуют государственную политику в области образования, которые формируют ее,

– отметил Шкарлет.

Напомним! Верховная Рада 17 декабря поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. Долгое время он исполнял обязанности главы МОН.

"И мы сформировали стратегические ориентиры, которые требовала отрасль в сотрудничестве с родителями, с учителями, с учеными, которые бы обеспечили движение в образовании для того, чтобы мы имели конкурентное образование", – добавил министр.