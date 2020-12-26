Я не отождествляю себя как единственного человека в министерстве, – Шкарлет о новых полномочиях
Уже неделю Сергей Шкарлет в должности министра образования и науки. До этого он полгода работал исполняющим обязанности министра МОН.
В деятельности и полномочиях принципиально ничего не изменилось. Об этом Шкарлет рассказал в интервью "Украинскому радио".
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Что изменилось в полномочиях Шкарлета
По его словам, из-за изменений в законодательстве по ограничению полномочий временно исполняющего обязанности, образовательная отрасль была в определенном коллапсе. Последние 2 недели было трудно в полном объеме выполнять функции, возложенные на распорядителей бюджетных средств, а именно:
- назначения руководителей на должности:
- росписи бюджетных средств;
- представления предложений в Кабинет министров по формированию финансовых предложений.
Процесс разблокирован
Как отметил министр, весь процесс по образованию разблокирован. В частности, есть полноценный бюджет, хотя и не такой, как хотелось.
Я себя не отождествляю как единую личность, которая есть в министерстве. Есть люди, которые реализуют государственную политику в области образования, которые формируют ее,
– отметил Шкарлет.
"И мы сформировали стратегические ориентиры, которые требовала отрасль в сотрудничестве с родителями, с учителями, с учеными, которые бы обеспечили движение в образовании для того, чтобы мы имели конкурентное образование", – добавил министр.
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