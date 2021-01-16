Преподавание в вузах и обучение в школах за последний год можно описать с помощью нескольких слов: утомительно, сложно и непредсказуемо. COVID-19 внес свои коррективы почти во все мировые образовательные системы.

Весной 2020 года педагоги вынуждены были научиться проводить онлайн-занятия. Работа педагогов еще никогда не была такой сложной, ведь кроме полного изменения учебных планов им пришлось справляться и с личными трудностями, которые возникли из-за пандемии. Самые большие изменения в педагогических профессиях проанализировало издание EducationWeek.

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Взаимодействие с учениками и студентами резко снизилась

Педагоги отмечают, что обучение школьников и студентов во время пандемии коронавируса стало очень стрессовым. Переход к дистанционному, гибридному и социально удаленному образовательному процессу изрядно повлияло на качество взаимодействия учителей со своими учениками.

Педагоги говорят, что им приходится уделять работе гораздо больше времени, чем в обычном учебном режиме, а барьеров в коммуникации со студентами и школьниками стало только больше.

Образовательные профессии сейчас одни из самых опасных

Одной из причин продления закрытия учебных заведений во многих странах мира остается опасность заражения педагогов COVID-19.

Учителя и преподаватели отмечают, что их здоровье и безопасность близких в условиях открытия образовательных учреждений может быть под угрозой.

Многие педагоги сами находятся в категории высокого риска заражения, или проживают со старшими людьми, у которых есть хронические заболевания.



Учителя и преподаватели в группе риска / Фото Getty

Учителя и преподаватели заявляют, что хотят увольняться с работы в учреждениях образования

Таких заявлений прозвучало немало, передает американское издание USA Today. Согласно опросу, 1 из 5 педагогов хочет уволиться с должности в начале весны 2021 года.

Правда, тенденция реальных массовых увольнений пока не наблюдается.

Приходится еще больше мотивировать учеников и студентов к обучению

Еще одной непростой задачей в работе учителей стала усиленная мотивация студентов и школьников к учебе.

Многие дети начали чаще пропускать уроки и не выполнять домашние задания, называя онлайн-обучение скучным и сложным для понимания процессом.

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Учителям трудно справляться с существующей нагрузкой

Несколько исследований показывают, что многие школьники имеют большой разрыв в знаниях из-за пандемии. Наибольшие потери зафиксированы в учебных программах математических предметов.

Особенно отставать от плана в изучении математики начали ученики из малообеспеченных и многодетных семей.

Учителя отмечают, что такие показатели вызваны именно дистанционным обучением школьников, ведь индивидуальный подход к детям в режиме онлайн найти очень сложно.



Индивидуальный подход к школьникам и студентам / Фото Getty

Педагоги вынуждены уделять больше внимания социальным и эмоциональным потребностям учеников и студентов

Многие студенты и школьники в течение пандемии пережили потерю доходов родителей, болезни или даже смерти родных. Кроме этого, все они скучают по привычной социальной жизни.

Большая часть эмоционального бремени перешла на плечи педагогов, которые вынуждены как никогда ранее поддерживать своих учеников в сложных ситуациях. Это непосредственно угнетает и эмоциональное состояние педагогов.

Зарплаты работников образования остаются низкими

Несмотря на все трудности обучения и преподавания вызванные пандемией, оплата труда педагогов до сих пор ниже, чем во многих специалистов из других отраслей.

Хотя COVID-19 и заставил некоторые правительства стран пересмотреть вопрос окладов учителей и преподавателей, существенных изменений пока так и не произошло.

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