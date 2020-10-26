Чем отличаются украинские третьеклассники, которые учатся по-новому, от их сверстников? Чего не хватает в современных школах? Министерство образования и науки провело исследование, которое позволило оценить эффективность внедрения реформы НУШ.

Данные по мониторингу сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий изданию "Освитория".

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Как проводили исследования? В 150 школах проанализировали уроки, опрашивали учащихся, педагогов и руководителей школ. Учебные заведения случайно выбрали по всей Украине из почти 13 тысяч, в которых есть третьи классы.

Что изменила реформа НУШ

Меньше негатива и больше полезных навыков

Отметим, что одной из главных задач НУШ было создание для детей дружественной образовательной среды. Насколько это уже удалось? В общем конфликтов было обнаружено мало. Только 3% учеников рассказали, что "их ругали за что-то", а с каждым одиннадцатым из опрошенных учеников одноклассники не хотели работать на уроке.

Также каждый из 16 третьеклассников признавался, что учительница отказывалась уделять ему внимание отдельно, потому что на это не было времени. Поэтому, негатива стало мало, но позитива и поощрения все еще не хватает. Почти треть учеников отметила, что очень редко получают похвалу за успехи от учителя.



Новая украинская школа / Фото cheline

Как работают ученики в классах НУШ? Ученики НУШ в среднем вдвое больше времени на уроке работают в парах или группах, чем их сверстники. Благодаря этому дети могут быть автономными, принимать решения, решать конфликты без влияния учителя, что развивает их самостоятельность и умение общаться.

Однако, эксперты советуют увеличить время на индивидуальное обучение, ведь до сих пор преобладает на уроках общеклассная форма организации работы учащихся, которой руководит учитель. Да, педагоги вдвое чаще говорят ученикам, что делать, чем прибегают к сотрудничеству с ними.

В НУШ – юные исследователи и любители информатики

В целом из всех школьников, принявших участие в исследовании, каждый второй овладел сквозными умениями на достаточном и высоком уровнях. Больше всего разница заметна в сотрудничестве, принятии решений, решении проблемных задач, обосновании своей позиции, творчестве и т.д.

Также выяснилось, что то, насколько ярким и игровым учитель пытается сделать урок, зависит и от самого предмета. Очевидно, "строгость" математики как точной науки настраивает учителей преимущественно на классические задачи: работать в тетрадях, с учебником. Однако опытов и игр не хватает во всех школах.

Однако украинский язык вдохновляет учителей пилотных школ на различные формы работы. Здесь вдвое чаще ученики ищут собственные решения, получают нужную информацию из нескольких источников, решают проблемы, взятые из повседневной жизни, рассказывают о своем опыте творчества.

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Кроме того, стало известно, что ученики, которые учатся по новым госстандартам, больше любят информатику, а их сверстники из общеобразовательных школ – математику. Любимые виды деятельности в первой группе детей – "проводить исследования" и "изготавливать что-то руками", а у второй – "читать что-то". Меньше всего всем ученикам нравится "обсуждать что-то в классе с одноклассниками и учительницей".

Поддерживают ли родители НУШ

В значительный потенциал учеников верят 82% учителей НУШ: они считают, что все их ученики способны решать нетипичные задачи.

А как насчет родителей? В исследовании выяснилось, что больше всего родителям учеников НУШ нравится качество обратной связи по обучению и поведение своих детей: с ними значительно чаще, чем в других школах, учителя общаются лично и записей в дневнике значительно меньше.

Что хотят родители видеть в НУШ? Каждой второй семье в селе не хватает качественной образовательной среды, которая должна заинтересовать детей. Зато родители в больших городах хотели бы еще больше задач для детей на формирование мягких навыков. Также речь идет об усилении связи школьных предметов с жизненными потребностями детей как будущих граждан.