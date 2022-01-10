Что из нового школьного меню ученикам нравится больше всего и какими будут безглютеновые блюда
Источник:"Новая украинская школа"
В Украине решили изменить школьное питание – сделать его полезным и вкусным. Так, шеф-повар Евгений Клопотенко изобрел 160 блюд, которые будут готовить для школьников. Что детям нравится больше всего – читайте в статье.
Над наполнением школьного меню работал Евгений Клопотенко с командой "Cult Food". В меню даже появились безглютеновые блюда для детей с особыми диетическими потребностями.
Важно Украинские школы с 1 января 2022 года переходят на новое питание: что изменится
Евгений Клопотенко говорит, что, когда появилась куча супермаркетов с широким выбором гастрономии, дети поняли, что питаться в школе нет смысла. И что вместо того, чтобы поесть в столовой, лучше купить в магазине что-нибудь вкусное.
Столовые начали проигрывать. И наша задача – вернуть детей в школьные столовые, предложив им сбалансированную и вкусную еду.
– считает шеф-повар.
Как изменится школьное питание
Украинские школы должны перейти на новые нормы питания с 1 января 2022 года. В столовых заменят колбасы и сосиски блюдами из рыбы и мяса. Также будет больше овощей, фруктов и кисломолочной продукции.
В обновленном меню появилось больше разнообразных блюд. В частности, мировые:
- пастуший пирог,
- синабон с корицей,
- бефстроганов,
- лоббио,
- фриттата,
- куриные наггетсы,
- ньокки,
- мак-энд-чиз.
Кроме того, добавили традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет пробовать:
- банош,
- шпундру,
- вертуту,
- полтавский борщ,
- товчанку,
- львовский сырник,
- кулеш и т.д.
Для разнообразия выбора гарниров, кроме рисовой, гречневой и овсяной каши, в меню добавили булгур, пшенную крупу, чечевицу и кускус.
Таким образом, дети с детства будут есть украинскую пищу, изучать украинскую культуру и знать, какая Украина на вкус,
– объясняет Клопотенко.
Что нравится ученикам из нового меню
Еще когда Евгений Клопотенко начал проект CultFood, он поработал на кухне в школьной столовой, где общался с детьми и проводил опрос школьников.
"Тогда я выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов. Кроме того, для них важно, привлекательно ли выглядит блюдо на их тарелках", – рассказывает Евгений Клопотенко.
По его словам, все блюда тестировали ученики нескольких школ. Они должны были попробовать блюда и выставить каждому свою оценку. Если блюдо набирало более 4 баллов из 5, то оставалось в меню, если меньше – его убирали.
Что больше всего понравилось детям? В соответствии со вкусами детей, в сборник вошли 110 рецептов, среди которых куриные нагетсы, паста карбонара, полезные бургеры, чай масала и т.д.Где найти рецепты? В Минздраве отметили, что документы в свободном доступе, любая школа может использовать их. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке.
Ранее эксперты также проводили опрос по пищевым вкусам детей. Так, 90% учеников хотят, чтобы в школах они могли выбрать салаты и свежие фрукты.
В основном ученики едят то, что хорошо выглядит. Например, нагетсы. У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,
– рассказал Клопотенко.
Шеф-повар считает, что обновленное меню должно понравиться детям, потому что оно современное. Это те блюда, которые дети, например, могут увидеть в меню ресторанов. Все блюда выглядят привлекательно и сбалансированы по вкусу.
Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей
Какими будут безглютеновые блюда
В Минздраве разработали технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как такую еду готовить. Специально для детей с целиакией добавили альтернативные рецепты блюд. К примеру, банановый бисквит, булочка с корицей, ореховое печенье, блины.
А еще в карточках указывают наличие пищевых аллергенов в блюде. Например, в картофельном крем-супе есть глютен, лактоза, молочные продукты, сельдерей.
Справка! Исследования показывают, что у 5 – 10% детей аллергия на продукты. У детей чаще всего бывают аллергии на молоко, яйца, орехи, сою, пшеницу, рыбу и морепродукты.
Отметим, что ребенок не должен есть продукты, на которые у него аллергия. Это опасно для его организма и может вызвать даже анафилактический шок.
Пищевая непереносимость касается углеводов, лактозы, фруктозы и глютена. Непереносимость глютена – это заболевание под названием "целиакия", и людей с ним в мире до 1%.
Каким будет питание для детей с особыми диетическими потребностями? Если назначил диету врач, в школе заменят запрещенные продукты разрешенными. Но кардинально обеды не будут отличаться.
Например, если ребенку с целиакией нужна безглютеновая диета, то детям с особыми диетическими потребностями могут заменить, скажем, ячневую кашу гречневой.
К слову, эксперты выяснили, что больше половины школьников (53%) в 2021 году питалось ежедневно в школьной столовой, другая половина этого не делала из-за того, что им не нравится меню. При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую пищу. Читайте результаты исследования о том, что едят украинские школьники – по ссылке.