Над наполнением школьного меню работал Евгений Клопотенко с командой "Cult Food". В меню даже появились безглютеновые блюда для детей с особыми диетическими потребностями.

Важно Украинские школы с 1 января 2022 года переходят на новое питание: что изменится

Евгений Клопотенко говорит, что, когда появилась куча супермаркетов с широким выбором гастрономии, дети поняли, что питаться в школе нет смысла. И что вместо того, чтобы поесть в столовой, лучше купить в магазине что-нибудь вкусное.

Столовые начали проигрывать. И наша задача – вернуть детей в школьные столовые, предложив им сбалансированную и вкусную еду.

– считает шеф-повар.

Как изменится школьное питание

Украинские школы должны перейти на новые нормы питания с 1 января 2022 года. В столовых заменят колбасы и сосиски блюдами из рыбы и мяса. Также будет больше овощей, фруктов и кисломолочной продукции.

В обновленном меню появилось больше разнообразных блюд. В частности, мировые:

пастуший пирог,

синабон с корицей,

бефстроганов,

лоббио,

фриттата,

куриные наггетсы,

ньокки,

мак-энд-чиз.

Кроме того, добавили традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет пробовать:

банош,

шпундру,

вертуту,

полтавский борщ,

товчанку,

львовский сырник,

кулеш и т.д.

Для разнообразия выбора гарниров, кроме рисовой, гречневой и овсяной каши, в меню добавили булгур, пшенную крупу, чечевицу и кускус.

Таким образом, дети с детства будут есть украинскую пищу, изучать украинскую культуру и знать, какая Украина на вкус,

– объясняет Клопотенко.

Что нравится ученикам из нового меню

Еще когда Евгений Клопотенко начал проект CultFood, он поработал на кухне в школьной столовой, где общался с детьми и проводил опрос школьников.

"Тогда я выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов. Кроме того, для них важно, привлекательно ли выглядит блюдо на их тарелках", – рассказывает Евгений Клопотенко.

По его словам, все блюда тестировали ученики нескольких школ. Они должны были попробовать блюда и выставить каждому свою оценку. Если блюдо набирало более 4 баллов из 5, то оставалось в меню, если меньше – его убирали.

Что больше всего понравилось детям? В соответствии со вкусами детей, в сборник вошли 110 рецептов, среди которых куриные нагетсы, паста карбонара, полезные бургеры, чай масала и т.д.

Где найти рецепты? В Минздраве отметили, что документы в свободном доступе, любая школа может использовать их. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке.

Ранее эксперты также проводили опрос по пищевым вкусам детей. Так, 90% учеников хотят, чтобы в школах они могли выбрать салаты и свежие фрукты.

В основном ученики едят то, что хорошо выглядит. Например, нагетсы. У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,

– рассказал Клопотенко.

Шеф-повар считает, что обновленное меню должно понравиться детям, потому что оно современное. Это те блюда, которые дети, например, могут увидеть в меню ресторанов. Все блюда выглядят привлекательно и сбалансированы по вкусу.

Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей





Какими будут безглютеновые блюда

В Минздраве разработали технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как такую ​​еду готовить. Специально для детей с целиакией добавили альтернативные рецепты блюд. К примеру, банановый бисквит, булочка с корицей, ореховое печенье, блины.

А еще в карточках указывают наличие пищевых аллергенов в блюде. Например, в картофельном крем-супе есть глютен, лактоза, молочные продукты, сельдерей.

Справка! Исследования показывают, что у 5 – 10% детей аллергия на продукты. У детей чаще всего бывают аллергии на молоко, яйца, орехи, сою, пшеницу, рыбу и морепродукты. Отметим, что ребенок не должен есть продукты, на которые у него аллергия. Это опасно для его организма и может вызвать даже анафилактический шок.

Пищевая непереносимость касается углеводов, лактозы, фруктозы и глютена. Непереносимость глютена – это заболевание под названием "целиакия", и людей с ним в мире до 1%.

Каким будет питание для детей с особыми диетическими потребностями? Если назначил диету врач, в школе заменят запрещенные продукты разрешенными. Но кардинально обеды не будут отличаться.

Например, если ребенку с целиакией нужна безглютеновая диета, то детям с особыми диетическими потребностями могут заменить, скажем, ячневую кашу гречневой.

К слову, эксперты выяснили, что больше половины школьников (53%) в 2021 году питалось ежедневно в школьной столовой, другая половина этого не делала из-за того, что им не нравится меню. При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую пищу. Читайте результаты исследования о том, что едят украинские школьники – по ссылке.