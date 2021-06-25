Фальсификаты, мясо в ведре и гнилые овощи: инспекторы проверили пищеблоки заведений питания

В 2021 году Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила примерно 15 тысяч заведений школьного питания. А также – детских лагерей и садиков.

Кроме этого, выполнили более тысячи внеплановых и плановых аудитов. Об этом сообщила руководительница ведомства Владислава Магалецкая.

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По ее словам, пищевой блок должен непременно соблюдать все гигиенические нормы. Для этого в частности работают с телеканалами, чтобы было информационное сопровождение.

Но прежде всего Госслужба приезжает на места для проверки. "Мы приезжаем, открываем холодильник — он не морозит. В холодильнике могут лежать полностью гнилые овощи. Вы никогда бы не купили себе такие на рынке", – отметила Магалецкая.

В 2020 году ведомство провало аудит более 22 тысяч объектов.

Порой мясо может храниться в пластиковой емкости, которую уже использовали. Или наоборот – может лежать в эмалированном ведре. Если объект не соблюдает соответствующие нормы – налагают штрафы, выдают необходимые документы, предписания, ставят на контроль и периодически проводят аудит, чтобы такая ситуация больше не повторялась.

На привозной воде – более 600 пищеблоков

В Украине на привозной воде, как отметила эксперт, работают 604 пищевых блока учреждения образования, 142 школьных харчблоков не имеют проточной воды, еще 73 – недооснащены.

Магалецкая отметила, что по санитарно-химическим показателям наихудшая ситуация в таких областях:

Николаевская;

Запорожская;

Ровенская.

Также Госпотреб служба борется с фальсификатами. "К сожалению, мы сейчас действуем только во внеплановом режиме. Мы изъяли примерно 8 600 килограммов фальсификатов молочных продуктов, молока, мясопродуктов, рыбы и продолжаем над этим работать", – подчеркнула руководитель ведомства.

Ведомство будет следить за новым меню в школах

Уже с 1 сентября в школах введут новое меню питания. В ведомстве будут следить за соблюдением в нем соответствующих требований.

"Будем контролировать и содержание сахара и соли, которые будут в блюдах нового меню. Для нас очень важно, чтобы молочные продукты, используемые в приготовлении, действительно были молочными, а не с трансжирами и пальмовым маслом. Любая реформа, которая внедряется, ее необходимо проконтролировать для того, чтобы она действительно была качественной и работала", – пояснила Магалецкая.