Образовательные лидеры Финляндии, Швеции и Норвегии обсудили, как их страны отреагировали на вызовы пандемии в сфере образования и что из этого опыта можно перенести в будущее. Несмотря на испытания, которые принес COVID-19, выяснили, что хорошего коронакризис дал школам.

Источник: "Освіторія"

Школы стали больше ценить

Коронавирус заставил всех осознать, насколько важны школы и учителя, в частности, для учеников и всего общества.

Интересно В ближайшие два года массового закрытия 10 – 11 классов не будет: эксперт о реформе старшей школы

"Мы осознали, насколько важна школа, как хорошо, когда она открыта. Мы увидели, как ученики и учителя любят быть рядом друг с другом", – поделилась впечатлениями министр образования Швеции Анна Экстрем.

Ведь весной 2020 года из-за быстрого распространения коронавируса школы были вынуждены закрыться для всех учеников в большинстве стран. По словам лидеров стран, все увидели на тот момент, как это плохо для детей и молодежи быть так долго дома без учителей.

За последние полгода школы во многих странах обучали детей дистанционно или в смешанной форме. И теперь в любой момент учебные заведения готовы вернуться к онлайн-обучению, если это нужно.

Образовательные учреждения прошли краш-курс по диджитализации

Во время пандемии ученикам и учителям пришлось в ускоренном режиме осваивать цифровые технологии для дистанционного обучения.

Так, глава образовательного Министерства Швеции Анна Экстрем заверила, что школы прошли краш-курс по диджитализации. "И то, как школьные системы, учителя, а также ученики приняли этот вызов, – просто фантастически", – добавила она.



Дистанционное обучение в школе / Фото НУШ

То есть пандемия ускорила те изменения, которые назревали в образовании. Образовательные лидеры заверяют, что цифровые навыки следует и дальше развивать учителям и ученикам.

В частности, во время локдауна опыт дистанционного обучения пришлось масштабировать на весь процесс обучения. "Класс – это больше не физическое пространство с доской посреди аудитории", – говорит госсекретарь Норвегии по образованию Анья Иогансен. Эксперты убеждены, что в будущем будет больше смешанных классов и дистанционного обучения.

Больше внимания стали уделять гигиене

Ведь внимание к гигиене и мерам безопасности в школе может помочь в борьбе не только с COVID-19, но и с другими болезнями.

К тому же, опыт введения противоэпидемических мер можно использовать в будущем во время сезонной вспышки заболеваемости, к примеру, гриппа.

Некоторые ученики раскрылись

Это может звучать странно, но ученикам, которые обычно были замкнутыми на уроках или часто прогуливали школу, обучение из дома пошло на пользу.

По словам экспертов, некоторые ученики показали себя с лучшей стороны во время онлайн-обучения, в частности застенчивые ученики, а также учащиеся с высоким уровнем непосещаемости демонстрировали большее присутствие.

​Интересно Шкарлет опроверг фейк, что обучение в 10 – 11 классах в 2021 году могут продолжить не все ученики

В целом во время локдауна дети учились делать задания вовремя, быть более дисциплинированными и брать ответственность за свое обучение на себя.

Школа после коронавируса: цели для образования

Среди крупнейших целей на ближайшее будущее представители Венеции и Норвегии назвали обеспечение равного доступа к качественному образованию всех категорий учащихся, а также увеличение возможностей дистанционного обучения в селах.

В то же время Финляндия взяла курс на поддержку обучения в течение жизни, чтобы образование на всех его этапах было приоритетом для правительства. Так, их парламент принял закон, что все ученики до 18 лет должны ходить в школу.

Среди предметов, которым стоит обучать детей уже сейчас, эксперты назвали: устойчивое развитие, навыки самопомощи и здорового образа жизни, основы демократии и критическое мышление.