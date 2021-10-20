Что едят украинские школьники: результаты исследования в картинках от ЮНИСЕФ

В Украине недавно представили полезное 4-недельное меню для школьников, которое включает 160 блюд. Но реальность такова – дети больше любят есть булочки в буфете. ЮНИСЕФ провела исследование о том, что и как едят украинские школьники.

Что ученики едят в школьной столовой

Специалисты выяснили, что большая половина школьников (53%) ежедневно питаются в школьной столовой, другая половина этого не делает из-за того, что им не нравится меню.

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При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую пищу. Результаты исследования показали, что любимые блюда школьников – это котлеты, выпечка, мясные изделия и картофельное пюре. Чаще всего на их тарелках остаются каши, супы и овощи, их не все любят.



Какую еду школьники выбирают в столовой / Инфографика ЮНИСЕФ

Что дети покупают в буфете

В школьном буфете дети чаще всего покупают булочки, кондитерские изделия с кремом и хот-доги.



Что школьники покупают в буфете / Инфографика ЮНИСЕФ



Что школьники покупают в буфете / Инфографика ЮНИСЕФ

Интересно, что 67% детей берут с собой перекус из дома. Чаще всего это фрукты.



Что ученики приносят на перекус из дома / Инфографика ЮНИСЕФ

Что помогло бы школьникам питаться полезнее

Эксперты спросили самих школьников, что бы помогло им питаться вкуснее и полезнее. Такие ответы звучали чаще всего:

вкуснее еда в школьной столовой – 39%,

лучший доход родителей – 39%,

доступность цен на продукты – 37%,

больше времени у родителей на приготовление пищи – 28%,

желание родителей покупать и готовить полезное – 22%,

дополнительные знания для детей – 23%,

дополнительные знания для родителей – 14%.



Что бы помогло школьникам питаться полезнее / Инфографика ЮНИСЕФ

К слову, отец ученика из Виноградаря Закарпатской области возмущен питанием в школьной столовой. Мужчина назвал еду, которую готовят для детей, "баландой", другие считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.

Текст публикации UNICEF Ukraine:

Школьники знают о пользе овощей, но покупают в буфете булочки. К Всемирному дню продовольствия публикуем результаты исследования пищевого поведения украинских школьников и их родителей.

Исследование проведено в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Посольством Швейцарии в Украине, МОН и первой леди Украины Елены Зеленской с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания в рамках реформирования системы школьного питания.