Что ученики едят в школьной столовой
Специалисты выяснили, что большая половина школьников (53%) ежедневно питаются в школьной столовой, другая половина этого не делает из-за того, что им не нравится меню.
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При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую пищу. Результаты исследования показали, что любимые блюда школьников – это котлеты, выпечка, мясные изделия и картофельное пюре. Чаще всего на их тарелках остаются каши, супы и овощи, их не все любят.
Какую еду школьники выбирают в столовой / Инфографика ЮНИСЕФ
Что дети покупают в буфете
В школьном буфете дети чаще всего покупают булочки, кондитерские изделия с кремом и хот-доги.
Что школьники покупают в буфете / Инфографика ЮНИСЕФ
Что школьники покупают в буфете / Инфографика ЮНИСЕФ
Интересно, что 67% детей берут с собой перекус из дома. Чаще всего это фрукты.
Что ученики приносят на перекус из дома / Инфографика ЮНИСЕФ
Что помогло бы школьникам питаться полезнее
Эксперты спросили самих школьников, что бы помогло им питаться вкуснее и полезнее. Такие ответы звучали чаще всего:
- вкуснее еда в школьной столовой – 39%,
- лучший доход родителей – 39%,
- доступность цен на продукты – 37%,
- больше времени у родителей на приготовление пищи – 28%,
- желание родителей покупать и готовить полезное – 22%,
- дополнительные знания для детей – 23%,
- дополнительные знания для родителей – 14%.
Что бы помогло школьникам питаться полезнее / Инфографика ЮНИСЕФ
К слову, отец ученика из Виноградаря Закарпатской области возмущен питанием в школьной столовой. Мужчина назвал еду, которую готовят для детей, "баландой", другие считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.
Текст публикации UNICEF Ukraine:
Школьники знают о пользе овощей, но покупают в буфете булочки. К Всемирному дню продовольствия публикуем результаты исследования пищевого поведения украинских школьников и их родителей.
Исследование проведено в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Посольством Швейцарии в Украине, МОН и первой леди Украины Елены Зеленской с целью реализации коммуникационной кампании здорового питания в рамках реформирования системы школьного питания.