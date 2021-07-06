Что должен знать и уметь ребенок к 1 классу: советы от учительницы

Уже через два месяца 6-летние дети впервые сядут за школьные парты. И родители уже начали готовить малышей к первому классу. Что должен знать ребенок в школу – читайте советы от учительницы начальных классов Ольги Еременко в статье.

Учительница соглашается, что нелегко подготовить ребенка к школе. Поэтому родителям стоит набраться сил и терпения для этого ответственного и длительного периода.

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По словам Ольги Еременко, во время подготовки к школе родителям, кроме социальной и эмоциональной подготовки, стоит обращать внимание и на интеллектуальную.

Учительница начальных классов из Николаевской школы №25 поделилась своим опытом о том, какими знаниями должны обладать будущие первоклассники.

Что должны знать ученики в школу

Называть свою фамилию, имя, отчество, возраст. Также знать имена родителей и ближайших родных (идеально – рассказывать об их профессиях). Знать домашний адрес, мобильный телефон мамы, номер автобуса, остановка которого находится рядом с домом. Уметь различать времена года, называть месяцы, части суток, природные явления. Четко произносить все звуки речи. Давать простые ответы на прослушанный текст (2 – 3 слова), рассказывать по сюжетным рисункам (3 – 4 предложения). Считать от 0 до 10 и в обратном направлении. Знать названия геометрических фигур. Понимать значение понятий: "больше", "меньше", "предыдущее", "последующее". Распознавать и соотносить цифру и число предметов (один – первый). Уметь выделять "лишнее" согласно определенной теме (например, овощи, животные, транспорт, одежда, пища и тому подобное). Раскрашивать несложные изображения в определенных пределах и вырезать их ножницами. Декламировать ранее выученные стихи, фрагменты любимых сказок, называть героев мультфильмов.

Что известно об Ольге Еременко Учительница имеет педагогический стаж более 10 лет. Она является автором конспектов уроков к школьным учебникам и тетрадям, а также читает лекции в институте последипломного образования в Николаеве. По совместительству педагог также является начинающим блогером и делится на своей странице полезной информацией об образовательной среде в "Новой украинской школе", поведении детей и дает ответы на вопросы учеников.

В то же время, как писал 24 канал ранее, психолог Наталья Носаль считает, что дети готовы к школе, если они могут быть спокойны, сосредоточенны на учебе, слушать учителя, взаимодействовать в коллективе и выполнять домашние задания.

Также важен интерес будущего первоклассника к обучению, в частности желание писать и интерес к цифрам и буквам. Кроме того, за несколько недель до начала обучения, стоит начать раньше будить детей, чтобы легче войти в график в сентябре.

К слову, школы уже должны были зачислить учеников в первый класс. Согласно закону, учебные заведения не могли зачислять детей по конкурсу (то есть с проверкой знаний).