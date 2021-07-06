Что должен знать и уметь ребенок к 1 классу: советы от учительницы

6 июля 2021 , 09:15
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Источник:

инстаграм страница Ольги Еременко

Уже через два месяца 6-летние дети впервые сядут за школьные парты. И родители уже начали готовить малышей к первому классу. Что должен знать ребенок в школу – читайте советы от учительницы начальных классов Ольги Еременко в статье.

Учительница соглашается, что нелегко подготовить ребенка к школе. Поэтому родителям стоит набраться сил и терпения для этого ответственного и длительного периода.

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По словам Ольги Еременко, во время подготовки к школе родителям, кроме социальной и эмоциональной подготовки, стоит обращать внимание и на интеллектуальную.

Учительница начальных классов из Николаевской школы №25 поделилась своим опытом о том, какими знаниями должны обладать будущие первоклассники.

Что должны знать ученики в школу

  1. Называть свою фамилию, имя, отчество, возраст. Также знать имена родителей и ближайших родных (идеально – рассказывать об их профессиях).
  2. Знать домашний адрес, мобильный телефон мамы, номер автобуса, остановка которого находится рядом с домом.
  3. Уметь различать времена года, называть месяцы, части суток, природные явления.
  4. Четко произносить все звуки речи.
  5. Давать простые ответы на прослушанный текст (2 – 3 слова), рассказывать по сюжетным рисункам (3 – 4 предложения).
  6. Считать от 0 до 10 и в обратном направлении. Знать названия геометрических фигур. Понимать значение понятий: "больше", "меньше", "предыдущее", "последующее".
  7. Распознавать и соотносить цифру и число предметов (один – первый).
  8. Уметь выделять "лишнее" согласно определенной теме (например, овощи, животные, транспорт, одежда, пища и тому подобное).
  9. Раскрашивать несложные изображения в определенных пределах и вырезать их ножницами.
  10. Декламировать ранее выученные стихи, фрагменты любимых сказок, называть героев мультфильмов.

Что известно об Ольге Еременко

Учительница имеет педагогический стаж более 10 лет. Она является автором конспектов уроков к школьным учебникам и тетрадям, а также читает лекции в институте последипломного образования в Николаеве.

По совместительству педагог также является начинающим блогером и делится на своей странице полезной информацией об образовательной среде в "Новой украинской школе", поведении детей и дает ответы на вопросы учеников.

В то же время, как писал 24 канал ранее, психолог Наталья Носаль считает, что дети готовы к школе, если они могут быть спокойны, сосредоточенны на учебе, слушать учителя, взаимодействовать в коллективе и выполнять домашние задания.

Также важен интерес будущего первоклассника к обучению, в частности желание писать и интерес к цифрам и буквам. Кроме того, за несколько недель до начала обучения, стоит начать раньше будить детей, чтобы легче войти в график в сентябре.

К слову, школы уже должны были зачислить учеников в первый класс. Согласно закону, учебные заведения не могли зачислять детей по конкурсу (то есть с проверкой знаний).

Автор: Марія Бондар