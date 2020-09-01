Министерство образования и науки Украины разработало план действий для директоров школ в случае подозрения или подтвержденной коронавирусной болезни COVID-19 у учеников или кого-то из работников школы.

Так, если у ученика выявлены признаки острого респираторного заболевания, то его необходимо изолировать в специальном помещении школы, а также сразу связаться с родителями или законными представителями ребенка, передает пресс-служба МОН.

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В это время ребенок может испугаться, поэтому работник заведения должен успокоить ученика и оставаться с ним в отдельном помещении, которое хорошо проветривается, не снимая маски и соблюдая дистанцию.

Медицинский работник или уполномоченное в школе лицо должно позвонить родителям или семейному врачу и при необходимости вызвать скорую помощь. Когда родители придут в школу, ребенка стоит отправить с ними домой.

Кроме того, медицинский работник или директор школы должен отправить экстренное сообщение о подозрении на заболевание в лабораторный центр, зарегистрировать случай. После этого стоит обратиться к эпидемиологу, который бы определил круг контактных лиц.



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Если у ученика подтвердили COVID-19, то весь класс, в котором он учится, необходимо направить на самоизоляцию и организовать для этих учеников дистанционное обучение. Если заболевание подтвердили и у контактных лиц, то директор может решить перевести школу на дистанционное обучение (или же несколько классов, это зависит от количества подтвержденных случаев).

В МОН подчеркнули, что важно не разглашать имя больного ученика или того, у кого подозревают COVID-19. Так как это вопрос врачебной тайны и страхования от возможного буллинга из-за коронавируса.

Если коронавирусом заболел учитель

Если COVID-19 заболел учитель или сотрудник учебного заведения, то все контактные лица должны взять больничный (обязательно запрещено выходить на работу) и сразу обратиться за медицинской помощью.

Если температура или другие признаки острого респираторного заболевания появились у учителя или другого работника во время работы, он должен безотлагательно покинуть школу и обратиться в больницу за медицинской помощью. В помещении, где находился больной учитель, стоит провести проветривание и дезинфекцию.