В Украине есть много школ с инклюзивными классами, где вместе с другими учениками учатся один или несколько детей с особыми образовательными потребностями. Поэтому для работы в таком классе в школе также появляется ассистент учителя. Каковы его функции и обязанности – читайте в материале.

Так, главная задача ассистента учителя – помогать учителю или воспитателю учить детей с ООП, рассказала психолог в области развития эмоционального интеллекта Елена Черныш изданию "ВсеОсвіта".

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К тому же, ассистент учителя должен работать не только с одним ребенком, который имеет особые образовательные потребности, но и со всем классом или группой. То есть ассистент учителя и учитель – это команда, которая должна научиться работать вместе и не конкурировать между собой.

Отметим, что недельная нагрузка ассистента учителя составляет 25 часов, то есть 5 часов в день. Подчиняется он непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе или методисту ЗДО.

Что должен уметь ассистент учителя:

применять профессиональные знания в практической деятельности, осуществлять педагогическое сопровождение ребенка с ООП в условиях инклюзивного обучения; вместе с другими специалистами составлять и реализовывать индивидуальную программу развития ребенка; вести наблюдение и анализировать динамику развития ученика; налаживать взаимоотношения между всеми учениками; заниматься посреднической деятельностью в сфере воспитания и социальной помощи.

Обязанности ассистента учителя

Организационные:

помогает в организации обучения в классе или группе с инклюзивным обучением; оказывает помощь учащимся / воспитанникам с ООП в организации рабочего места; проводит наблюдение за ребенком с целью изучения его индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей; помогает концентрировать внимание, способствует самоконтролю ученика; обеспечивает вместе с другими работниками здоровые и безопасные условия образовательного процесса и труда; ведет установленную педагогическую документацию.

Учебно-развивающие:

сотрудничая с учителем / воспитателем, предоставляет образовательные услуги, направленные на удовлетворение образовательных потребностей учащихся; осуществляет социально-педагогическое сопровождение детей с ООП, заботится о профессиональном самоопределении и социальной адаптации; способствует развитию детей с ООП, улучшению их психоэмоционального состояния; стимулирует развитие социальной активности детей, способствует выявлению и раскрытию их способностей, талантов, дарований; создает образовательные ситуации, атмосферу оптимизма и уверенности в своих силах и будущем. на основе изучения актуального и потенциального развития ребенка принимает участие в разработке индивидуальной программы развития.

Консультативные:

постоянно общается с родителями, оказывая им необходимую консультативную помощь; информирует членов команды сопровождения и родителей о достижениях ученика.

К слову, ассистент учителя – это человек, который сопровождает ученика не только в учебном процессе, но и постоянно мониторит состояние развития ребенка, уровень усвоения знаний и информирует об этом окружение – родителей, педагогов и тому подобное.

Ассистент учителя должен быть единой командой с учителем: они должны постоянно контактировать между собой, обмениваться информацией и пытаться найти те подходы, которые помогут ребенку усвоить учебный материал.

Ассистент учителя несет ответственность за:

жизнь и здоровье детей с ООП и других детей класса / группы, соблюдение их прав и свобод, определенных законодательством Украины; ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, определенных должностной инструкцией; нарушение трудовой дисциплины; совершение проступков, несовместимых с работой на должности педагогического работника; причинение материального ущерба заведению

Интересно, что концепция развития инклюзивного образования была утверждена в 2010 году, однако такие понятия как "инклюзивное обучение", "ребенок с особыми образовательными потребностями", "индивидуальный план развития" в законе об образовании закрепили лишь в 2017 году.