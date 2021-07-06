Бывшая руководительница Министерства образования и науки Любомира Мандзий написала, что в Украине начали подготовку к новому учебному году.

К теме Вместо разваренной каши вкусный кускус: Евгений Клопотенко презентовал новое школьное меню

В частности, обновили электронный каталог Prozorro Market, благодаря которому поставляют продукты в школы. Теперь там учтено новое школьное 4-недельное меню, которое состоит из 160 блюд.

Новое школьное меню для учащихся

Блюда со свининой и говядиной

Ленивые голубцы,

Плов из булгура и свинины,

Болоньезе,

Кебаб с сыром,

Котлеты,

Бефстроганов с вареной говядиной,

Гуляш из вареной говядины,

Китайское жаркое со свининой,

Французское жаркое с говядиной,

Верещака из говядины,

Жаркое по-домашнему из говядины,

Жаркое по-домашнему из свинины,

Чили кон карне с говядиной.

Блюда из рыбы:

Рыбные наггетсы,

Рыба, запеченная с морковью и луком,

Рыба тушеная с овощами в томате,

Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,

Рыбные фрикадельки,

Рыбные стики,

Рыбные котлеты,

Рыбный закрытый пирог со специями.

Блюда с куриным мясом

Пастуший пирог с курицей,

Тушеная капуста с овощами и мясом,

Кулеш с куриным мясом,

Плов с куриным мясом,

Чили кон карне с курицей,

Котлета по-милански с сыром,

Куриные наггетсы,

Курица по-итальянски,

Куриный шницель,

Запеченное филе курицы из орегано,

Куриное бедро в горчичном соусе,

Курица, запеченная в имбирном соусе,

Жаркое по-домашнему с курицей,

Курица, тушеная в соусе гуляш с тмином,

Бигос с гречкой и куриным мясом,

Шпундра с курицей,

Чахохбили с курицей.

Салаты

Салат из свежей свеклы и сметаны,

Салат из свежей свеклы и масла,

Салат из капусты, зеленого горошка и семян,

Салат со свеклой и черносливом,

Салат со свеклой, курагой и орехами,

Салат фруктовый с орехами,

Салат с тыквой, семенами и зеленым горошком,

Салат с тыквой и яблоком,

Салат с морковью и имбирем,

Салат со свеклой, сельдереем и сыром,

Салат с капустой и морковью,

Салат с морковью и яблоком,

Салат с квашеными огурцами,

Овощное ассорти,

Салат из запеченной груши и моркови,

Винегрет,

Салат с морковью, карри и соусом "винегрет",

Салат с запеченной капустой и изюмом,

Салат с морковью, сыром и сметаной,

Салат из моркови и капусты со сметанно-хреновым соусом,

Салат из красной капусты с соусом "винегрет”,

Салат с гречкой и овощами,

Салат из капусты и масла,

Салат с яйцом, сыром и куркумой,

Салат с перетертым яйцом и яблоком,

Салат с яйцом и зеленым горошком,

Салат зеленый из огурцов и томатов,

Салат из свежих томатов со сладким перцем,

Салат из овощей и яиц,

Салат из капусты, огурцов и укропа,

Салат с капустой, яблоком и сельдереем.

Салат с огурцами, петрушкой и чесноком,

Салат из капусты, огурцов и семян фенхеля,

Салат с творогом и сладким перцем,

Салат из мягкого сыра и томатов,

Салат с капустой и огурцами со сметаной.

Первые блюда

Суп овощной,

Минестроне,

Бульон овощной,

Суп Авголемоно,

Суп с крупой жемчужной или рисовой и томатом,

Суп гороховый,

Борщ с картофелем,

Полтавский борщ со сливовым вареньем,

Морковный/картофельный крем-суп,

Суп из фасоли,

Уха рыбная,

Суп белый с клецками,

Капустняк с тыквой,

Чечевичный суп-пюре.

Гарниры

Овощи с соусом "Бешамель",

Толчанка,

Пшенная каша с квашеной капустой,

Гороховое пюре из зеленого гороха,

Гороховое пюре с черносливом,

Лобио с фасолью,

Фасоль белая/красная,

Кус-кус,

Галушки,

Картофельные ньоки,

Рис с тмином/с орегано,

Отварной картофель,

Гречневая каша с тимьяном,

Булгур,

Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),

Гречка с томатной пастой,

Каша пшеничная,

Картофельное пюре,

Банош,

Овощное соте,

Овощное рагу с зеленым горошком,

Зеленые кабачки в панировочных сухарях,

Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Напитки

Компот с ягодами и мятой,

Узвар,

Кисель вишневый,

Какао с молоком,

Напиток из шиповника,

Чай масала,

Чай с липой,

Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Блюда из яиц

Скрамбл,

Омлет с орегано,

Фритата.

Блюда из творога, запеканки:

Ягодное кюли (начинка),

Рисовая запеканка с ягодным кюли

Господин де калатрава,

Мак энд чиз,

Манный пудинг,

Бланманже,

Оладьи кукурузные с манкой,

Свекольные панкейки,

Яблоко запеченное с сыром,

Яблоко каркаде,

Шулики с маком,

Печенье цитрусовое печенье овсяное,

Ленивые вареники,

Синабон с корицей,

Вертута с яблоком,

Тост с гороховым пюре и яйцом,

Запеканка морковно-яблочная, запеканка творожная с яблоком и морковью, запеканка творожная с бананом и сметаной,

Кифлик,

Львовский сырник с морковью,

Вегетарианский закрытый пирог,

Запеканка пшенная с тыквой.

Фрукты

Апельсин

Банан

Виноград

Груша

Мандарин

Яблоко

Слива

Персик

Дыня

Арбуз

Кроме того, сборник рецептур блюд для питания детей школьного возраста уже есть в свободном доступе. Его можно найти по этой ссылке. Там указаны требования по приготовлению блюд и их калорийность.

К слову, Евгений Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям и нормам, нужно было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. Или для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен", – сказал Клопотенко.