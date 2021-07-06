Бывшая руководительница Министерства образования и науки Любомира Мандзий написала, что в Украине начали подготовку к новому учебному году.

К теме Вместо разваренной каши вкусный кускус: Евгений Клопотенко презентовал новое школьное меню

В частности, обновили электронный каталог Prozorro Market, благодаря которому поставляют продукты в школы. Теперь там учтено новое школьное 4-недельное меню, которое состоит из 160 блюд.

Новое школьное меню для учащихся

Блюда со свининой и говядиной

  • Ленивые голубцы,
  • Плов из булгура и свинины,
  • Болоньезе,
  • Кебаб с сыром,
  • Котлеты,
  • Бефстроганов с вареной говядиной,
  • Гуляш из вареной говядины,
  • Китайское жаркое со свининой,
  • Французское жаркое с говядиной,
  • Верещака из говядины,
  • Жаркое по-домашнему из говядины,
  • Жаркое по-домашнему из свинины,
  • Чили кон карне с говядиной.

Блюда из рыбы:

  • Рыбные наггетсы,
  • Рыба, запеченная с морковью и луком,
  • Рыба тушеная с овощами в томате,
  • Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
  • Рыбные фрикадельки,
  • Рыбные стики,
  • Рыбные котлеты,
  • Рыбный закрытый пирог со специями.

Блюда с куриным мясом

  • Пастуший пирог с курицей,
  • Тушеная капуста с овощами и мясом,
  • Кулеш с куриным мясом,
  • Плов с куриным мясом,
  • Чили кон карне с курицей,
  • Котлета по-милански с сыром,
  • Куриные наггетсы,
  • Курица по-итальянски,
  • Куриный шницель,
  • Запеченное филе курицы из орегано,
  • Куриное бедро в горчичном соусе,
  • Курица, запеченная в имбирном соусе,
  • Жаркое по-домашнему с курицей,
  • Курица, тушеная в соусе гуляш с тмином,
  • Бигос с гречкой и куриным мясом,
  • Шпундра с курицей,
  • Чахохбили с курицей.

Салаты

  • Салат из свежей свеклы и сметаны,
  • Салат из свежей свеклы и масла,
  • Салат из капусты, зеленого горошка и семян,
  • Салат со свеклой и черносливом,
  • Салат со свеклой, курагой и орехами,
  • Салат фруктовый с орехами,
  • Салат с тыквой, семенами и зеленым горошком,
  • Салат с тыквой и яблоком,
  • Салат с морковью и имбирем,
  • Салат со свеклой, сельдереем и сыром,
  • Салат с капустой и морковью,
  • Салат с морковью и яблоком,
  • Салат с квашеными огурцами,
  • Овощное ассорти,
  • Салат из запеченной груши и моркови,
  • Винегрет,
  • Салат с морковью, карри и соусом "винегрет",
  • Салат с запеченной капустой и изюмом,
  • Салат с морковью, сыром и сметаной,
  • Салат из моркови и капусты со сметанно-хреновым соусом,
  • Салат из красной капусты с соусом "винегрет”,
  • Салат с гречкой и овощами,
  • Салат из капусты и масла,
  • Салат с яйцом, сыром и куркумой,
  • Салат с перетертым яйцом и яблоком,
  • Салат с яйцом и зеленым горошком,
  • Салат зеленый из огурцов и томатов,
  • Салат из свежих томатов со сладким перцем,
  • Салат из овощей и яиц,
  • Салат из капусты, огурцов и укропа,
  • Салат с капустой, яблоком и сельдереем.
  • Салат с огурцами, петрушкой и чесноком,
  • Салат из капусты, огурцов и семян фенхеля,
  • Салат с творогом и сладким перцем,
  • Салат из мягкого сыра и томатов,
  • Салат с капустой и огурцами со сметаной.

Первые блюда

  • Суп овощной,
  • Минестроне,
  • Бульон овощной,
  • Суп Авголемоно,
  • Суп с крупой жемчужной или рисовой и томатом,
  • Суп гороховый,
  • Борщ с картофелем,
  • Полтавский борщ со сливовым вареньем,
  • Морковный/картофельный крем-суп,
  • Суп из фасоли,
  • Уха рыбная,
  • Суп белый с клецками,
  • Капустняк с тыквой,
  • Чечевичный суп-пюре.

Гарниры

  • Овощи с соусом "Бешамель",
  • Толчанка,
  • Пшенная каша с квашеной капустой,
  • Гороховое пюре из зеленого гороха,
  • Гороховое пюре с черносливом,
  • Лобио с фасолью,
  • Фасоль белая/красная,
  • Кус-кус,
  • Галушки,
  • Картофельные ньоки,
  • Рис с тмином/с орегано,
  • Отварной картофель,
  • Гречневая каша с тимьяном,
  • Булгур,
  • Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
  • Гречка с томатной пастой,
  • Каша пшеничная,
  • Картофельное пюре,
  • Банош,
  • Овощное соте,
  • Овощное рагу с зеленым горошком,
  • Зеленые кабачки в панировочных сухарях,
  • Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Напитки

  • Компот с ягодами и мятой,
  • Узвар,
  • Кисель вишневый,
  • Какао с молоком,
  • Напиток из шиповника,
  • Чай масала,
  • Чай с липой,
  • Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Блюда из яиц

  • Скрамбл,
  • Омлет с орегано,
  • Фритата.

Блюда из творога, запеканки:

  • Ягодное кюли (начинка),
  • Рисовая запеканка с ягодным кюли
  • Господин де калатрава,
  • Мак энд чиз,
  • Манный пудинг,
  • Бланманже,
  • Оладьи кукурузные с манкой,
  • Свекольные панкейки,
  • Яблоко запеченное с сыром,
  • Яблоко каркаде,
  • Шулики с маком,
  • Печенье цитрусовое печенье овсяное,
  • Ленивые вареники,
  • Синабон с корицей,
  • Вертута с яблоком,
  • Тост с гороховым пюре и яйцом,
  • Запеканка морковно-яблочная, запеканка творожная с яблоком и морковью, запеканка творожная с бананом и сметаной,
  • Кифлик,
  • Львовский сырник с морковью,
  • Вегетарианский закрытый пирог,
  • Запеканка пшенная с тыквой.

Фрукты

  • Апельсин
  • Банан
  • Виноград
  • Груша
  • Мандарин
  • Яблоко
  • Слива
  • Персик
  • Дыня
  • Арбуз

Кроме того, сборник рецептур блюд для питания детей школьного возраста уже есть в свободном доступе. Его можно найти по этой ссылке. Там указаны требования по приготовлению блюд и их калорийность.

К слову, Евгений Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям и нормам, нужно было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. Или для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен", – сказал Клопотенко.