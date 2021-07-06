Бывшая руководительница Министерства образования и науки Любомира Мандзий написала, что в Украине начали подготовку к новому учебному году.
К теме Вместо разваренной каши вкусный кускус: Евгений Клопотенко презентовал новое школьное меню
В частности, обновили электронный каталог Prozorro Market, благодаря которому поставляют продукты в школы. Теперь там учтено новое школьное 4-недельное меню, которое состоит из 160 блюд.
Новое школьное меню для учащихся
Блюда со свининой и говядиной
- Ленивые голубцы,
- Плов из булгура и свинины,
- Болоньезе,
- Кебаб с сыром,
- Котлеты,
- Бефстроганов с вареной говядиной,
- Гуляш из вареной говядины,
- Китайское жаркое со свининой,
- Французское жаркое с говядиной,
- Верещака из говядины,
- Жаркое по-домашнему из говядины,
- Жаркое по-домашнему из свинины,
- Чили кон карне с говядиной.
Блюда из рыбы:
- Рыбные наггетсы,
- Рыба, запеченная с морковью и луком,
- Рыба тушеная с овощами в томате,
- Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
- Рыбные фрикадельки,
- Рыбные стики,
- Рыбные котлеты,
- Рыбный закрытый пирог со специями.
Блюда с куриным мясом
- Пастуший пирог с курицей,
- Тушеная капуста с овощами и мясом,
- Кулеш с куриным мясом,
- Плов с куриным мясом,
- Чили кон карне с курицей,
- Котлета по-милански с сыром,
- Куриные наггетсы,
- Курица по-итальянски,
- Куриный шницель,
- Запеченное филе курицы из орегано,
- Куриное бедро в горчичном соусе,
- Курица, запеченная в имбирном соусе,
- Жаркое по-домашнему с курицей,
- Курица, тушеная в соусе гуляш с тмином,
- Бигос с гречкой и куриным мясом,
- Шпундра с курицей,
- Чахохбили с курицей.
Салаты
- Салат из свежей свеклы и сметаны,
- Салат из свежей свеклы и масла,
- Салат из капусты, зеленого горошка и семян,
- Салат со свеклой и черносливом,
- Салат со свеклой, курагой и орехами,
- Салат фруктовый с орехами,
- Салат с тыквой, семенами и зеленым горошком,
- Салат с тыквой и яблоком,
- Салат с морковью и имбирем,
- Салат со свеклой, сельдереем и сыром,
- Салат с капустой и морковью,
- Салат с морковью и яблоком,
- Салат с квашеными огурцами,
- Овощное ассорти,
- Салат из запеченной груши и моркови,
- Винегрет,
- Салат с морковью, карри и соусом "винегрет",
- Салат с запеченной капустой и изюмом,
- Салат с морковью, сыром и сметаной,
- Салат из моркови и капусты со сметанно-хреновым соусом,
- Салат из красной капусты с соусом "винегрет”,
- Салат с гречкой и овощами,
- Салат из капусты и масла,
- Салат с яйцом, сыром и куркумой,
- Салат с перетертым яйцом и яблоком,
- Салат с яйцом и зеленым горошком,
- Салат зеленый из огурцов и томатов,
- Салат из свежих томатов со сладким перцем,
- Салат из овощей и яиц,
- Салат из капусты, огурцов и укропа,
- Салат с капустой, яблоком и сельдереем.
- Салат с огурцами, петрушкой и чесноком,
- Салат из капусты, огурцов и семян фенхеля,
- Салат с творогом и сладким перцем,
- Салат из мягкого сыра и томатов,
- Салат с капустой и огурцами со сметаной.
Первые блюда
- Суп овощной,
- Минестроне,
- Бульон овощной,
- Суп Авголемоно,
- Суп с крупой жемчужной или рисовой и томатом,
- Суп гороховый,
- Борщ с картофелем,
- Полтавский борщ со сливовым вареньем,
- Морковный/картофельный крем-суп,
- Суп из фасоли,
- Уха рыбная,
- Суп белый с клецками,
- Капустняк с тыквой,
- Чечевичный суп-пюре.
Гарниры
- Овощи с соусом "Бешамель",
- Толчанка,
- Пшенная каша с квашеной капустой,
- Гороховое пюре из зеленого гороха,
- Гороховое пюре с черносливом,
- Лобио с фасолью,
- Фасоль белая/красная,
- Кус-кус,
- Галушки,
- Картофельные ньоки,
- Рис с тмином/с орегано,
- Отварной картофель,
- Гречневая каша с тимьяном,
- Булгур,
- Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
- Гречка с томатной пастой,
- Каша пшеничная,
- Картофельное пюре,
- Банош,
- Овощное соте,
- Овощное рагу с зеленым горошком,
- Зеленые кабачки в панировочных сухарях,
- Ризотто с зеленым горошком и сыром.
Напитки
- Компот с ягодами и мятой,
- Узвар,
- Кисель вишневый,
- Какао с молоком,
- Напиток из шиповника,
- Чай масала,
- Чай с липой,
- Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.
Блюда из яиц
- Скрамбл,
- Омлет с орегано,
- Фритата.
Блюда из творога, запеканки:
- Ягодное кюли (начинка),
- Рисовая запеканка с ягодным кюли
- Господин де калатрава,
- Мак энд чиз,
- Манный пудинг,
- Бланманже,
- Оладьи кукурузные с манкой,
- Свекольные панкейки,
- Яблоко запеченное с сыром,
- Яблоко каркаде,
- Шулики с маком,
- Печенье цитрусовое печенье овсяное,
- Ленивые вареники,
- Синабон с корицей,
- Вертута с яблоком,
- Тост с гороховым пюре и яйцом,
- Запеканка морковно-яблочная, запеканка творожная с яблоком и морковью, запеканка творожная с бананом и сметаной,
- Кифлик,
- Львовский сырник с морковью,
- Вегетарианский закрытый пирог,
- Запеканка пшенная с тыквой.
Фрукты
- Апельсин
- Банан
- Виноград
- Груша
- Мандарин
- Яблоко
- Слива
- Персик
- Дыня
- Арбуз
Кроме того, сборник рецептур блюд для питания детей школьного возраста уже есть в свободном доступе. Его можно найти по этой ссылке. Там указаны требования по приготовлению блюд и их калорийность.
К слову, Евгений Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям и нормам, нужно было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. Или для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен", – сказал Клопотенко.