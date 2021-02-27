Учителю иногда достаточно сложно построить доверие с учениками. Ведь для этого нужно много времени, желания и усилия. Читайте советы, которые помогут учителю получить доверие от школьников.

Эксперты убеждены, что доверие между учителем и учениками – это очень важно, ведь когда в школе царит атмосфера доверия, то сразу возрастает успеваемость учащихся и уменьшается риск буллинга.

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Что такое доверие между учителем и учеником? Это когда у них открытые и положительные отношения, и когда школьники уверены в порядочности и доброжелательности учителя.

Как учителю построить доверие с учениками

Открывайте закулисье своей жизни

Но здесь мы говорим не о личном. Просто с учениками стоит делиться жизненными ситуациями. К примеру, учитель должен признавать собственные ошибки, говорить о чувствах и всегда быть искренними со школьниками. Этого, поверьте, достаточно для построения доверия.

Ведь к тем педагогам, о которых никто ничего не знает, которые просто подают материал и "исчезают" из жизни школьников к следующему уроку, относятся совсем иначе. Да, их уважают за знания, но доверяют ли им?

Владейте языком тела

Положение тела и выражение лица – это те вещи, которые мы "считываем" бессознательно. Но именно на основе этого наш мозг решает, доверять ли человеку. Это наше наследство от далеких предков, ибо такое свойство мозга позволяло им быстро проанализировать, будет ли нападать животное.

Как учителю может помочь язык тела? Здесь нужна практика! Станьте перед зеркалом и присмотритесь: сравните вашу напряженную позу, когда вы нервничаете, и когда вы спокойны. Видите разницу? Дети тоже видят.

Так же и с лицом. Расслабьтесь и улыбнитесь – именно так выглядит учитель, которому доверяют. И старайтесь всегда контролировать свое тело.

Предлагайте ученикам новые активности

Реакция большинства детей на новые упражнения и активности – показатель доверия учеников к вам. Это свидетельствует о том, что они не сомневаются в вашем выборе и уважают вас как специалиста.

Поэтому попробуйте ввести больше интересных упражнений в учебный процесс. И особое внимание следует уделить тем активностям, которые сплачивают коллектив.

Будьте неконфликтными и оптимистичными

Психологи утверждают, что люди, которым можно доверять, имеют общие черты характера. Речь идет об открытости, искренности, надежность, неконфликтности, оптимизме, легкость в общении и тому подобное.

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А кому ученики не будут доверять? В частности тем, кого они считают ненадежным или агрессивным. И это еще одно подтверждение того, что стоит общаться со школьниками на равных.

Интересная идея: проведите среди учащихся опросы. Спросите их, какими словами они могут вас охарактеризовать? Предложите несколько вариантов ответа и, конечно, посмотрите, что они напишут, кроме этого.

Изучайте тему доверия и не останавливайтесь на достигнутом

Доверительные отношения в школе распространяются не только на взаимоотношения между учителями и учениками. Це повлияет и на отношения с родителями, администрацией школы и коллегами.

Школьники должны делиться с вами переживаниями

Это последний уровень доверительных отношений. Если ученики относятся к вам как к старшему товарищу и не боятся обратиться за советом, то это означает, что они вам точно доверяют.

Помните, что вы всегда можете отказать в совете, если ученики нарушают ваши личные границы. А если вы не знаете, как помочь ребенку, всегда можно предложить посетить школьного психолога или поговорить с родителями.