Сейчас многие школы в Украине не обеспечены интернетом. Также не все дети готовы к дистанционному обучению, потому что не имеют дома соответствующей техники. Что же в таком случае делать ученикам?

Ответ на этот вопрос Сергей Шкарлет дал в интервью для издания Mind, передает пресс-служба МОН.

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По его словам, если родители не имеют дома компьютера или ноутбука, то учитель должен предоставить ребенку необходимые распечатанные дополнительные материалы, например, на всю неделю.

Также педагог должен быть на связи по телефону с учеником и давать ему соответствующие задания, объяснять все. "То есть учитель должен поддерживать контакт с учеником всеми возможными способами. Здесь важнейшее значение имеют учебники, а обеспечение учебниками уже произошло", – добавил Шкарлет.

К слову, Шкарлет заверил, что на сегодня всего 74 школы не обеспечены интернет-связью. Хотя на начало 2020 года их было около 750, на начало лета – 600, в июле-августе – более 200.