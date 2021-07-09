Что делать родителям, если в школе требуют деньги на ремонт: объяснения юристов

В течение учебного года родители часто получают уведомления от школы и родительских комитетов с требованием оплатить определенную сумму на ремонт или другие школьные нужды. Как прекратить поборы в школе – читайте объяснения юристов в статье.

Также в некоторых школах родителей просят оплатить вступительный "благотворительный взнос" или установленную стоимость обучения при том, что заведение государственное и обязано принимать всех учеников.

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Еще в 2018 году директорам школ МОН разослало письмо-разъяснение, в котором указано, что любые формы давления на родителей по уплате средств или приобретения чего-либо – незаконны.

А уже в 2020 году в МОН отметили, что ни один участник образовательного процесса не должен подвергаться дискриминации из-за отказа от участия в благотворительной поддержке школы.

В то же время юрист Роман Бондаренко говорит, что в основном школы в Украине находятся в коммунальной собственности, лишь 1,5 – 2% частные, и только около десяти – государственные.

Поэтому когда ребенок идет в коммунальное учебное заведение – это означает, что родители уже заплатили за его обучение, перечислив налоги в государственный и местный бюджеты,

– уверяет Бондаренко.

Должны ли родители делать ремонт в школе

Ремонт в учебном заведении – это компетенция местных властей и директора. Ведь именно руководитель школы обязан ежегодно подавать запросы в управление образования с перечнем потребностей, в том числе и по ремонтным работам.

А уже местная власть должна составлять смету потребностей учебных заведений, которые ему подчиняются.

Ремонт в учебном заведении имеет право делать только специально лицензированная для этого компания. Есть требования к строительным материалам, применяются специальные безвредные краски, материалы, у которых есть допуск к использованию в учебных заведениях. За несоблюдение этих требований отвечает директор школы,

– говорит юрист.

Сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Парфенова привела пример, когда в Василькове родители "смазывали трещины" в учебном заведении, в результате чего произошла авария, когда эта трещина дошла до фундамента и здание рухнуло.

Она напомнила еще один случай – мама ученицы помогала делать ремонт в классе и упала с лестницы. Теперь у нее двойной перелом позвоночника и она нуждается в сложных операциях.



Родители делают ремонт в школе / Иллюстративное фото tvoemisto.tv

"Поэтому, когда возникает вопрос о ремонте, делать его должен владелец, который должен пригласить специалистов, сделать оценку состояния помещения, рассчитать стоимость работ, провести тендер и выбрать исполнителя", – говорит Елена Парфенова.

По ее словам, родители не имеют права "хозяйничать" в коммунальной собственности. Это примерно так же, как собраться вместе красить стены Верховной Рады или пойти делать ремонт дома у учительницы.

Делать ремонт родителям самостоятельно – это такое же нарушение, как и собирать средства на него. Часто администрация заведения бывает не в курсе таких планов родителей или учителя,

– добавляет Парфенова.

Поэтому юрист Роман Бондаренко советует родителям перед тем, как сдавать деньги в школу, спросить директора, были ли бюджетные запросы относительно ремонта.

Что делать родителям, если в школе требуют деньги

В такой ситуации родителям стоит общаться в школе исключительно с администрацией и учителем. Ведь другие родители не могут влиять на образовательный процесс.

В частности, решения органов родительского самоуправления не имеют никакой юридической силы, и не являются обязательными для исполнения. Их должен рассматривать директор школы.

Это означает, что в случае, когда родительский комитет решил, например, закупить в класс шторы, а родители одного ребенка отказались сдавать деньги, это их право, и никто не может от них требовать этих денег,

– говорят юристы.

Роман Бондаренко советует в случае вымогательства денег выйти из всех вайбер-групп и родительских школьных сообществ и не поддерживать разговоры по сбору средств на нужды школы.

Кроме того, если у вас начинают требовать средства на ремонт или любые другие школьные нужды, вы можете подать индивидуальное заявление на имя директора, где укажите, что в школе осуществляется принудительный сбор средств.

На запрос вам должны предоставить письменный ответ в течение 30 дней. Но если вы не получаете никакой реакции в администрации, а затем – в управлении или департаменте образования, то стоит обращаться в полицию с заявлением о вымогательстве.

Как родителям минимизировать поборы в школе

Эксперт убежден, что основной задачей родительского комитета должна стать помощь администрации учебного заведения в проведении инвентаризации, выявлении потребностей для формирования бюджетных запросов.

Родители обязаны заботиться о жизни, здоровье и образовании своих детей. Поэтому они имеют право делать запросы по любым вопросам, связанным с образованием своего ребенка. В целом такая информация должна быть открытой.

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А если директор отказывает предоставить такую информацию, то родители имеют право обратиться в местный орган управления образованием с этим запросом.

Вы также можете подать информационный запрос в администрацию школы. Тогда вам обязаны предоставить письменный ответ в 5-дневный срок. Администрация заведения имеет также право отправить родителей в местное управление образования,

– говорит Елена Парфенова.

Эксперты уверяют, что когда родители сдают деньги на нужды школы, потому что средств нет, они делают "медвежью услугу" и себе, и своим детям.

"Средства выделяются, но при условии отсутствия запросов от школ, их используют на другие нужды – ямочный ремонт дорог, асфальтовое покрытие, вазоны с цветами для украшения дорог, и на ремонт школьного туалета уже не хватает", – говорит Парфенова.

Как родителям сделать официальный благотворительный взнос

По словам экспертов, благотворительность не запрещена законом. Но перед тем, как делать благотворительные взносы, надо посмотреть всю информацию в публичном доступе по финансированию учреждения образования.

Стоит также помнить, что директор, администрация школы или родительский комитет не могут определять сумму благотворительности и рекомендовать взнос. Если вы получили запрос на конкретную сумму, должны знать, что это – вымогательство.



Деньги на ремонт школы / Фото molbuk.ua

"Все, что может быть предоставлено, – это информация о специальном счете, который имеет каждая школа. А платить 1 гривну, 300 или несколько тысяч – это исключительно вопрос родителей", – говорит Парфенова.

Одни из способов, как школы официально собирают средства, – краудфандинговая платформа, общественное объединение или благотворительный фонд.

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Но наиболее защищенный способ помощи школе – через казначейский счет. Школы имеют свои текущие счета, на которые можно перечислить средства. Такие же счета имеют и местные управления или департамент образования.

Делая перевод на эти счета, указывайте целевое назначение платежа. Например, "на ремонт крыши школы" или "на ремонт класса школы". В таком случае управление образования может использовать средства исключительно на нужды, указанные в назначении.