В.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет уверяет, что родители не должны покупать детям маски в школу, ведь их должны были закупить учредители учебных заведений. Он считает, что если родителей заставляют покупать маски детям, то им стоит обращаться на горячую линию МОН.

Такое мнение Сергей Шкарлет высказал в эфире "Утро с Украиной", передает 24 канал.

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Он рассказал об августовских совещаниях с областными органами образования, директорами школ и учителями, на которых большинство заверили, что школы готовы к новым условиям обучения и обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами защиты.

Поэтому относительно требований директоров школ о том, чтобы родители самостоятельно покупали маски, в.и.о министра образования пояснил, что это незаконно.

Если родителей "настойчиво" просят самостоятельно покупать маски для их детей, то это уже полукоррупционная составляющая ... требовать никто не имеет права,

– считает Шкарлет.

Куда обращаться родителям? По его словам, в таких случаях необходимо обращаться на горячую линию Министерства образования и науки по номеру 0 800 50 45 70 (бесплатно) или на горячую линию городских органов управления образованием в своем регионе.

Кроме того, он пояснил, что МОН не требует носить именно фабричные маски. Для того, чтобы не покупать маски, родители могут изготовить их самостоятельно.

Шкарлет также добавил, что Министерство образования и науки проверит в течение двух недель школы во всех регионах Украины на соблюдение правил безопасности во время обучения.