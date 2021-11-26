Ниже читайте советы, что должны делать взрослые, чтобы помочь ребенку добиваться лучших результатов в обучении.

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Как родители могут помочь ребенку учиться лучше

Домашние обязанности

Заместитель главы Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко говорит, что некоторые ученые считают, что домашние обязанности ухудшают успеваемость в школе, потому что у таких учеников меньше времени на домашние задания.

В то же время, другие считают, что домашние обязанности помогают детям стать более независимыми, ответственными и со временем положительно влияют на результаты обучения.

"Но их количество должно быть адекватным, они должны быть посильными и справедливо распределяться между всеми членами семьи. Родители должны понять, что у ребенка есть собственная жизнь", – говорит эксперт.

Кружки и спортивные секции

Влияют ли кружки на успеваемость? В ходе исследования качества начального образования выяснили, что участие в любом из кружков оказывает положительное влияние на результаты детей в обучении.

Средний балл по математике и чтению участников исследования был выше у тех, кто участвовал хотя бы в одном из кружков. Конечно, эта связь двусторонняя:

родители, которые заинтересованы в том, чтобы ребенок посещал кружки, больше вкладываются в среду и мотивируют детей к обучению.

родители, которые этого не делают, скорее всего, либо не имеют таких возможностей, либо еще не готовы к такой полной коммуникации с ребенком касательно образования.

Здесь следует говорить об ответственности, независимости, ощущении времени, умении планировать свою работу. Как в исполнении домашних обязанностей, так и когда ребенок посещает кружки, все эти черты формируются, и это влияет на результаты обучения, – говорит Вакуленко.

По ее словам, также кружки – это ощущение принадлежности к коллективу, желание общаться с его участниками и вне коллектива, в том числе в учебе.

В то же время в спортивных коллективах, например, формируются лидерские качества, желание быть лучше, конкурентность. И ребенок, который хочет быть лучше в спорте, то же хочет продемонстрировать и в классе.



Спортивные кружки для ребенка / Фото dityvmisti.ua

Руководитель Малой академии наук Оксен Лисовый добавляет, что деятельность вне школы – суперважная вещь для развития детей. К примеру, в классе ребенок может быть тихим, но когда попадает в какую-нибудь секцию – может проявить себя лидером.

Совместное чтение

Есть интересное международное исследование качества читательской грамотности PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study. Оно показывает, что совместное чтение с первых лет жизни очень важно, потому что способствует расширению словарного запаса, пониманию природы человека, его поведения и т.д.

Также эти исследования показывают, что семьи, у которых есть книги дома, родители проводят много времени по чтению и получают удовольствие от этого – там дети имеют более высокие результаты обучения.

Есть ли прямая связь между обучающими результатами и чтением в младшем возрасте? Дети, которым читали в детстве, имеют более высокие результаты по чтению. А это, очевидно, позже влияет на обучающие результаты. Также, по словам экспертов, очень просто научиться решать простые задачи по арифметике в начальной школе.

Влияние старших братьев/сестер

Находили ли взаимосвязь между успеваемостью учеников и тем, единственный ребенок ли это в семье, или у него есть старшие братья и сестры? В Украине это не исследовали, но было интересно исследование в Саудовской Аравии. Исследователи выяснили, что парни, у которых есть старший брат или сестра, имеют лучшие результаты обучения.

В то же время, американские исследования утверждают, что старший ребенок мотивирует младшего показывать лучшие результаты обучения. Ведь создает здоровую конкуренцию. И часто средние дети того же пола имеют более высокие результаты обучения.

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Также выяснилось, что STEM-предметы чаще всего выбирают дети, у которых старшие братья и сестры уже овладели этими дисциплинами и, возможно, являются профессиональными химиками, физиками, биологами или учатся на этих направлениях.

Семейные традиции

Шведское исследование доказывает, что семейные традиции позволяют ребенку чувствовать близость, поддержку, принадлежность к своей семье и оказывают положительное влияние на малышей.

Ведь если ребенок находится в комфорте и чувствует поддержку, то его результаты обучения будут выше. Просто потому, что он может посвятить свои ресурсы обучению, а не стрессам и проблемам.

Также ученые советуют обсуждать с детьми их школьную жизнь. Ведь так вы можете предотвратить буллинг (доказано, что ребенок, который является жертвой или инициатором буллинга, имеет более низкие результаты обучения). И обязательно поддерживайте ребенка в его начинаниях.

Советы родителям учеников

В первую очередь – создайте комфортные условия для обучения ребенка. Начните с дома, где ребенок учится. Ученик должен иметь место, где его вещи никто не трогает, где он может чувствовать себя комфортно.

ребенка. Начните с дома, где ребенок учится. Ученик должен иметь место, где его вещи никто не трогает, где он может чувствовать себя комфортно. Компьютеры, планшеты и ноутбуки действительно положительно влияют на обучение. Поэтому, если у вас есть финансовая возможность, то важно обеспечить ребенка этой техникой. Особенно это нужно при дистанционном обучении.

Обязательно создайте атмосферу уважения ко всему процессу обучения. Поддерживайте жажду ребенка к знаниям прежде всего своим примером. Показывайте, что вы сами любите читать, что вам интересно изучить мир.

ко всему процессу обучения. Поддерживайте жажду ребенка к знаниям прежде всего своим примером. Показывайте, что вы сами любите читать, что вам интересно изучить мир. Следующее – не отдавайте ребенка в школу раньше или позже. Старайтесь отдать его в детский сад, если есть возможность.

Не делайте уроки ребенка. Если ребенок нуждается в помощи – делайте уроки с ним.

Если ребенок нуждается в помощи – делайте уроки с ним. Говорите с ребенком об обучении. Это должен быть содержательный диалог о том, что произошло.

Нельзя наказывать за плохие оценки. Потому что это формирует огромный страх ошибки, страх, что я получу плохую оценку – и мне за это прилетит дома.

Кстати, не все школьники любят делать домашние задания. Ведь обычно они скучные и не связаны с реальной жизнью и интересами детей. Читайте несколько идей для домашки, которую ученики выполнят с удовольствием, – в статье.