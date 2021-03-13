Министерство по делам ветеранов организовало круглый стол, посвященный развитию предпринимательских инициатив. На нем представители государственных органов власти и международных организаций обсудили популяризацию предпринимательской деятельности среди ветеранской общественности.

К обсуждениям были приглашены представители нескольких министерств, Государственного центра занятости, Пенсионного фонда и Торгово-промышленной палаты Украины, а также ряд негосударственных организаций. Одной из главных тем стали инструменты повышения финансовой грамотности среди тех, кто вернулся с войны.

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О чем говорилось во время круглого стола

В форме открытого диалога участники мероприятия обсудили два главных вопроса:

Как помочь защитникам после возвращения с войны реализовать себя в обществе?

в обществе? Какую стратегию должно выбрать государство для повышения уровня конкурентоспособности защитников на рынке труда и развития предпринимательской деятельности среди ветеранской общественности?

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подчеркнула, что ветераны являются мощной силой, способной не только защищать на передовой, но и возрождать страну в гражданской жизни.

Наша обязанность как государства – поддержать защитников и создать условия, которые бы помогли им стать активными представителями гражданского общества, то есть быть трудоустроенными, занятыми, иметь собственное дело,

– отмечает министр.

По словам Юлии Лапутиной, одним из шагов на пути к этому является масштабирование ветеранского бизнеса и выделения его в отдельную категорию предпринимательства.

Кроме этого, важным является развитие нетворкинга, чтобы защитники государства знали, где и какие стартапы, инициативы и проекты уже начаты, могли общаться между собой, трудоустраивать своих собратьев и развивать собственное дело.

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В условиях децентрализации большую роль играет введение региональных программ содействия предпринимательским инициативам, что в дальнейшем сможет положительно влиять на развитие общин и повышение национальной устойчивости.

Участник круглого стола, директор БФ "Каритас-Краматорск" Василий Иванюк, добавил, что важным аспектом является преодоление защитниками сомнений в собственных силах, а также поддержка со стороны государства в реализации собственного дела, о котором они мечтали.

Важно, чтобы защитники могли получать профессиональные консультации различных специалистов и повышать свою финансовую грамотность. Нужно научить людей, как и где они могут реализовать себя и свои планы,

– считает Василий Иванюк.

К слову, приоритетом министр Юлия Лапутина назвала создание удобных электронных сервисов, благодаря которым ветераны получат возможность использовать современные онлайн-платформы для ведения своих предпринимательских инициатив.

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Чиновница отмечает, что в условиях нехватки финансирования, необходимо привлекать разные возможности и поддерживать защитников Украины. Министерство ветеранов планирует ввести отдельную инициативу – Украинский ветеранский фонд, который позволит привлекать инвестиции государственных и международных организаций.