Эти расходы из года в год становятся все больше, ведь стоимость аренды жилья в крупных городах постоянно растет, а продукты дорожают. Как финансово подготовиться к новому учебному семестру и что делать после выпуска из вуза – далее в материале.

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Бюджет

То, что возможно рассчитать – поддается управлению. Важно начать отслеживать собственные доходы и расходы, следуя заранее продуманному бюджету.

Бюджетирование позволяет легче ориентироваться в собственных финансах, контролировать денежные поступления и прогнозировать предполагаемые расходы.

Кроме этого, наличие бюджета дает объективную оценку финансовой ситуации, помогает увидеть, откуда деньги приходят и куда уходят, а также оптимизировать собственное финансовое поведение, в частности уменьшить возможность эмоциональных покупок.

Расходы

Если подсчитать, сколько студент тратит на мелкие расходы, в частности на услугу "кофе с собой", то за месяц наберется очень солидная сумма. Избегайте соблазна делать спонтанные или импульсивные покупки, и заботьтесь прежде всего о потребностях, а уже потом о желаниях.

Кредит

Доступ к кредитным средствам может быть важной частью вашей финансовой жизни. Следует заранее позаботиться о собственной кредитной истории и рейтинге, ведь после окончания вуза они станут серьезными помощниками в открытии собственного бизнеса или банальном достижении финансовой независимости.

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Налоги

Множество студентов даже не знают, что имеют возможность вернуть часть средств, которые они потратили на оплату обучения. Налоговая система Украины, как и многих других стран, имеет ряд интересных аспектов, о которых обязательно стоит узнать, особенно перед началом взрослой и независимой жизни.

Финансовые подушки

Большинство украинцев имеют только один банковский счет, на котором сосредоточены все доступные для них средства. Однако для лучшего финансового планирования, следует позаботиться о так называемых "подушках безопасности" – отдельных счетах, на которые вы переводите ежемесячно определенный процент от своих доходов.

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Это поможет не растеряться в непредсказуемых финансовых ситуациях, когда, например, повысится цена аренды жилья или тарифы на коммунальные услуги, увеличится сумма оплаты за обучение или придется решать проблемы со здоровьем.