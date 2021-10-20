Что делать на осенних каникулах: интересные идеи, которые поразят детей

Большинство областей из-за рекомендаций МОН ушли на каникулы раньше – с 18 октября. Еще некоторые регионы отправят детей на отдых через неделю – с 25 октября. Что делать на каникулах и чем занять ребенка в это время – читайте в статье.

Эксперты уверяют, что лучший отдых – это смена деятельности. Но если нет возможности поехать в путешествие или за город, то проводите больше времени на свежем воздухе.

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Что делать с детьми на осенних каникулах

Лабиринт или "снежки" из листьев в парке

Во время прогулки по свежему воздуху можете придумать для ребенка интересное занятие. Например, выложите из листьев лабиринт и предложите ребенку пройти его.

Конная прогулка

Речь идет не о пятиминутной поездке, а о полноценном занятии в конноспортивном клубе. Также стоит отметить, что знакомство с этими животными принесет вашему ребенку незабываемые впечатления и поднимет настроение.

Расспросите в своего ребенка, каких животных он любит и предложите посетить их.

Приют для животных

Наверное, в каждом городе есть приют для животных. Закупитесь соответствующим кормом или товарами и отправляйтесь вместе с малышами. Иногда там можно заказать экскурсию и узнать больше об этих животных.

Поездка в приют расширит кругозор ребенка и даст ему возможность узнать много нового, а также гуманнее относиться к животным.

Экскурсия

Вы можете организовать для своего ребенка самостоятельную экскурсию или присоединиться к школьным. Это отличная возможность расширить кругозор ребенка, а если он будет в компании с другими детьми, то позволит еще больше сблизится с ними.

Например, можно всей семьей поехать в Карпаты. Первозданная природа, леса и волшебные склоны гор точно понравятся малышам. Кроме того, здесь можно попробовать традиционные закарпатские блюда, купить милые сувениры для детей и подняться на вершину горы на подъемнике. Вид, который открывается с вершины, оставит приятные воспоминания на всю жизнь.

Поездка в другой город

Это отличный способ сменить обстановку. В поездке можно объяснить ребенку, как ориентироваться на незнакомых улицах, как вежливо спрашивать дорогу и уточнять, куда едет автобус.

Детям можно рассказать, как правильно планировать поездку, где и как покупать билеты, и какими сервисами нужно пользоваться, чтобы найти гостиницу или жилье.

Семейная фотосессия

Конечно, можно обратиться к профессиональному фотографу, который поможет сделать качественные фотографии – семейные или личные. А можно обзавестись фотоаппаратом и дать возможность детям самим попробовать сделать съемку, а затем даже создать фотоальбом. Ведь осень такая красивая.

Что делать дома

Если никуда не выходит поехать, то не расстраивайтесь, дома можно тоже организовать интересный досуг:

Устройте чемпионат по настольным играм . Вы можете каждый вечер открывать новую настольную игру, и привлекать к этому занятию всю семью. Результаты записывайте в таблицу, чтобы в конце каникул подвести итоги и раздать призы.

. Вы можете каждый вечер открывать новую настольную игру, и привлекать к этому занятию всю семью. Результаты записывайте в таблицу, чтобы в конце каникул подвести итоги и раздать призы. Устройте пижамных вечеринку. Предложите ребенку позвать друзей на пижамную вечеринку с просмотром мультфильмов или фильмов. Все зависит от возраста детей.

Предложите ребенку позвать друзей на пижамную вечеринку с просмотром мультфильмов или фильмов. Все зависит от возраста детей. Хобби. Позвольте своему ребенку заняться тем, чем он любит: рисовать, лепить, читать книги, раскладывать в алфавитном порядке свои игрушки и т.д. Если у него еще нет хобби, помогите ему. Предложите различные варианты.

К слову, сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако Минздрав рекомендовал перенести их начало на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по плану, 25 октября – читайте в статье.