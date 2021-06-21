Сегодня каждый должен тратить больше, чтобы обеспечить себе привычный уровень жизни. В условиях современного состояния экономики, об увеличении уровня доходов тяжело даже мечтать.

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Риски инфляции

Даже если в таких условиях появилась возможность увеличить собственные доходы, рядовому гражданину страны невозможно успевать за уровнем инфляции. Это прежде всего приводит к несоответствию накопленных сбережений поставленным перед тем финансовым целям.

Можно инвестировать в недвижимость, образование детей или пенсионные сбережения, чтобы сохранить собственные средства, однако и такие денежные вклады определенным образом подвергаются воздействию инфляции.

Если вы планировали приобрести собственное жилье через десять лет, то вместе с резким обесцениванием валюты, это удастся сделать гораздо позже.

Перспектива покупки жилья зависит от уровня инфляции / Фото Unsplash

Снижение рисков

Лучший способ смягчить инфляционные риски – инвестировать деньги в продукты, основанные на показателях инфляции. К примеру, в США существуют ценные бумаги Казначейства защиты от инфляции (TIPS), которые гарантируют возврат покупательной способности денежной единицы, однако в Украине полностью аналогичных инструментов пока нет.

Другие подобные инструменты генерируют большую прибыль, как раз когда инфляция растет – такие, как фьючерсы в тех же США, в частности ценные металлы – цинк, медь или нефть.

Последней альтернативой являются биржи с возможностью дневного трейдинга – такие инвестиции требуют большого капитала, однако позволяют получить прибыль, покрывающую инфляционные убытки за короткий промежуток времени.

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Инфляция, вместе с тем, имеет и определенное положительное влияние на финансовый рынок. В частности, этот процесс может повысить процентные ставки по депозитам, что делает эту отрасль финансового сектора более привлекательной – во время великого уровня инфляции следует обратить внимание и на этот инструмент сохранения накопленных средств.