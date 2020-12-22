С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык. Требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли, но и кружков, секций, медицинского обслуживания и предоставления социальных услуг. Однако что делать, если вам отказывают – читайте дальше.

Уполномоченный по защите государственного языка Тараса Креминь призвал предпринимателей, чтобы их работники компании не боялись пользоваться государственным языком, даже если он не до конца у них совершенен. Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

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"Если вы объясняете человеку меню, инструкцию или иные моменты, то ничего страшного нет, если вы разговариваете несовершенно. Но если есть злостное нарушение закона, когда вы принципиально отказываетесь предоставлять услуги на государственном языке гражданам Украины, тогда надо на это реагировать", – сказал Креминь.

Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском языке

"Прежде всего обратиться к руководителю самого учреждения или непосредственно написать письмо на мой адрес посредством почтового или электронного обращения, в любом случае мы готовы отреагировать оперативно и жестко", – заявил он.

Штрафы за нарушение закона

Уполномоченный по защите государственного языка пояснил, что штрафы предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях. Однако это крайняя мера, которая будет отражением полного игнорирования языкового законодательства.

Справка. За нарушение языкового закона предусматривается штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.

"Обычно для этого должен быть соответствующий контроль и это репутация того или иного заведения. Если вас не обслуживают на государственном языке, то не ходите в этот супермаркет, не пользуйтесь этими услугами. Ни в одной стране мира нет такой страны, где гражданин не владел бы государственным языком", – добавил он.

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Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала