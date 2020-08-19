С 1 сентября школы и садики в Украине должны заработать и в зависимости от эпидемической ситуации в регионе дети начнут посещать учебные заведения. Что же делать в случае, если у ученика обнаружат признаки коронавирус – читайте в материале.

Образовательный департамент Киева опубликовал инструкцию о том, что делать администрации школы или детского сада, если у ребенка выявят признаки COVID-19.

Интересно Кто должен обеспечивать детей в садиках защитными масками

Что делать в случае обнаружения у ребенка признаков коронавирус

Учитель/воспитатель должен сообщить по телефону об этой ситуации дежурному администратору и медработнику. Школа или садик после этого должны проинформировать родителей ребенка.

Медик учреждения должен изолировать ребенка в отдельную комнату и ограничивать вход в это помещение. Затем уведомить техработников заведения о том, какое помещение необходимо дезинфицировать. В случае необходимости медработник должен вызвать скорую медицинскую помощь.

Учитель / воспитатель должен провести инструктаж с другими детьми, которые контактировали с ребенком, у которого обнаружили признаки болезни.

Детей из группы или класса этого ученика стоит изолировать. А в дальнейшем перевести их на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований.

Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу, если тест подтверждает коронавирус, то дети должны перейти на дистанционное обучение на две недели.

Также стоит сообщить об обнаружении ребенка с признаками болезни районное управление образования. А эта структура уже информирует управление Госпродпотребслужбы.

Как будут работать садики с 1 сентября?

По информации МОН, при благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе детские сады должны работать в обычном режиме, создав безопасные условия для воспитанников и работников. Интересно, что масками детей должны обеспечить руководители этих заведений. Как организовать безопасные условия для обучения в детском саду – читайте в материале.

Как будут работать школы с 1 сентября?

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно.

Так, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности, для школьников там будут вводить двухнедельный карантин.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала