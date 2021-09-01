Что делать, если у ученика обнаружили симптомы COVID-19: инструкция для школы

С 1 сентября школы заработают в очном режиме. Однако обучение в течение года может меняться в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, ведь в Украине до сих пор распространяется коронавирус. Что делать в случае, если у ученика обнаружат признаки COVID-19 – читайте в материале.

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, что делать администрации школы или садика, если у ребенка выявят повышенную температуру или признаки коронавируса.

Важно Щитки для учителей и проветривание классов: новое постановление о карантинных правилах в школах

Что делать, если у ученика обнаружили признаки коронавируса

Ученик с признаками COVID-19 должен сразу одеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения.

в специально отведенное помещение заведения. Учитель должен сообщить администратору школы и медработнику. В то же время школа в свою очередь должна проинформировать родителей ребенка .

. После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.

В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований.

до получения результатов лабораторных исследований. Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Однако если тест подтверждает коронавирус, то дети должны перейти на дистанционное обучение на две недели.

Должны ли ученики быть в школе в масках? В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут передвигаться по помещениям школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники с 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

Читайте также Ученики начальных классов будут получать электронные свидетельства об образовании

Добавим, что учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать.

Как будут работать школы с 1 сентября

Министерство образования и науки сообщило, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, невзирая на пандемию коронавируса. Учеба будет проводить очно, поскольку ситуация с коронавирусом пока стабильна.

Однако, если вырастет число заболевших COVID-19, и регион перейдет в желтый, оранжевый или красный уровень, то там будут работать только те школы, в которых вакцинировано более 80% педагогов. В противном случае учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

К слову, школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. Однако быть линейке или нет – решает учебное заведение.

Каким должен быть первый урок в школе? В МОН советуют первый урок в новом учебном году посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Где искать материалы к уроку – читайте в статье.