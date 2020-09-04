Что делать, если студент или преподаватель имеет симптомы COVID-19: инструкция для вузов
МОН предоставило рекомендации для руководителей высших учебных заведений, что делать случае выявления симптомов коронавируса у студентов, преподавателей или работников вуза.
Соответствующее письмо с установками обнародовано на сайте МОН.
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Что делать, если у студента во время обучения появились признаки COVID-19:
- студент должен надеть маску и пойти в специально отведенное помещение, которое хорошо проветривается;
- предупредить определенное уполномоченное лицо учебного заведения;
- это лицо должно отправить студента с подозрением домой и посоветовать обратиться за медицинской помощью; при необходимости он/она должны вызывать скорую помощь;
- в случае обнаружения признаков COVID-19 у несовершеннолетнего лица сначала стоит проинформировать родителей студента.
После этого медицинский работник учебного заведения должен направить экстренное сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и зарегистрировать случай.
Лица, которые находились в контакте со студентом, у которого подтверждено заболевание СOVID-19, не будут заниматься и должны обратиться за консультацией к медицинскому работнику.
Если признаки коронавируса выявлены у студента, который проживает в общежитии
Тогда представитель общежития или студсовета должны перевести студента в специально отведенное помещение общежития (изолятор). Там студент должен находиться минимум до получения консультации медицинского работника.
Необходимо обеспечить обращение студента к семейному врачу, в студенческую поликлинику или вызвать скорую помощь, предупредив медиков, что есть подозрение на COVID-19.
Рекомендации для безопасности студентов во время пандемии в общежитиях / Инфографика Минздрава
Представитель общежития, взаимодействуя со студентом, должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию. Необходимо проинформировать уполномоченное лицо и проконтролировать обращение студента за медицинской помощью.
Если симптомы COVID-19 обнаружены у преподавателя или сотрудника заведения
- Прежде всего, преподаватель или работник должен изолироваться. Так, руководитель вуза должен запретить проводить преподавателю занятия.
- Преподаватели, работники учебного заведения и лица, контактировавшие с больным, тоже должны не выходить на работу и обратиться за консультацией к медицинскому работнику.
- Если признаки заболевания появились у преподавателя во время работы, то его надо сразу отправить домой с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью.
Отметим, что в любом случае в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести проветривание и дезинфекцию поверхностей.
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