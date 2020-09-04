МОН предоставило рекомендации для руководителей высших учебных заведений, что делать случае выявления симптомов коронавируса у студентов, преподавателей или работников вуза.

Соответствующее письмо с установками обнародовано на сайте МОН.

К теме Как студентам уберечься от заражения COVID-19 в общежитиях: советы Минздрава

Что делать, если у студента во время обучения появились признаки COVID-19:

студент должен надеть маску и пойти в специально отведенное помещение , которое хорошо проветривается;

, которое хорошо проветривается; предупредить определенное уполномоченное лицо учебного заведения;

это лицо должно отправить студента с подозрением домой и посоветовать обратиться за медицинской помощью; при необходимости он/она должны вызывать скорую помощь;

и посоветовать обратиться за медицинской помощью; при необходимости он/она должны вызывать скорую помощь; в случае обнаружения признаков COVID-19 у несовершеннолетнего лица сначала стоит проинформировать родителей студента.

После этого медицинский работник учебного заведения должен направить экстренное сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и зарегистрировать случай.

Лица, которые находились в контакте со студентом, у которого подтверждено заболевание СOVID-19, не будут заниматься и должны обратиться за консультацией к медицинскому работнику.

Если признаки коронавируса выявлены у студента, который проживает в общежитии

Тогда представитель общежития или студсовета должны перевести студента в специально отведенное помещение общежития (изолятор). Там студент должен находиться минимум до получения консультации медицинского работника.

Необходимо обеспечить обращение студента к семейному врачу, в студенческую поликлинику или вызвать скорую помощь, предупредив медиков, что есть подозрение на COVID-19.

Рекомендации для безопасности студентов во время пандемии в общежитиях / Инфографика Минздрава

Представитель общежития, взаимодействуя со студентом, должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию. Необходимо проинформировать уполномоченное лицо и проконтролировать обращение студента за медицинской помощью.

Если симптомы COVID-19 обнаружены у преподавателя или сотрудника заведения

Прежде всего, преподаватель или работник должен изолироваться . Так, руководитель вуза должен запретить проводить преподавателю занятия.

. Так, руководитель вуза должен запретить проводить преподавателю занятия. Преподаватели, работники учебного заведения и лица, контактировавшие с больным, тоже должны не выходить на работу и обратиться за консультацией к медицинскому работнику.

на работу и обратиться за консультацией к медицинскому работнику. Если признаки заболевания появились у преподавателя во время работы, то его надо сразу отправить домой с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью.

Отметим, что в любом случае в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести проветривание и дезинфекцию поверхностей.