Финансовое беспокойство - это не только забота о том, чтобы иметь достаточно денег. Такое состояние сопровождается симптомами общего расстройства нервной системы, напряжением, иногда параноидальными мыслями и раздражительностью.

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Эксперт по психическому здоровью и лицензированный психотерапевт Аманда Клейман предлагает 3 стратегии, которые помогут справиться с финансовой тревожностью.

Измените свое отношение к финансам

По мнению врача, необходимо пересмотреть ваше отношение к финансам и установить здоровые "отношения" с собственными денежными накоплениями.

Многие догмы о деньгах, которые человек воспринимает как истину, заложено еще в детском возрасте. Родители навязали нам веру в то, что финансы должны быть основной целью и главным показателем успеха.

Когда дело касается денег, то мы часто пытаемся установить контроль над ними или жесткие правила, опираясь только на чувство необходимости, а не объективно проанализировав ситуацию и собственное финансовое положение.

Здоровое управление деньгами должно начаться с анализа, а не из поиска возможностей заработать, – считает Клейман.

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Регулярно меняйте тактику

Если вы занимаетесь анализом финансовой ситуации только в критические моменты, то это закрепляет ощущение, что деньги являются чем-то опасным, и что их надо бояться.

Однако, если запланировать ежемесячный обзор собственного бюджета и регулярно искать возможности улучшить денежное положение, даже в самые благоприятные времена, то финансовое напряжение постепенно спадет.

Если вы четко будете знать, откуда ваши деньги поступают и на что расходуются, то будете менее обеспокоены, когда наступят непредвиденные ситуации и придется быстро реагировать, меняя тактику накопления, экономии и инвестиций средств.

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Найдите причину вашего волнения

Бывает, что у человека есть глубокие эмоциональные причины, почему он переживает за свои деньги. Все, что происходит внутри вас, обязательно найдет определенное воплощение в ваших финансах.

По мнению Клейман, если человек потерял в определенное время контроль над чем-то или кем-то, то впоследствии он будет пытаться параноидально контролировать собственные финансы.

В таких случаях необходимо создать набор инструментов, которые помогут чувствовать себя более сосредоточенно. К примеру, можно звонить другу, гулять или читать книгу в те моменты, когда вы чувствуете угнетение.

Если финансовое беспокойство мешает вашей повседневной жизни, то не надо стесняться обратиться к квалифицированному специалисту, будь это психотерапевт или финансовый планировщик.