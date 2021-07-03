Что делать, если вы не сдали ВНО-2021: объяснение и альтернативные варианты

Очень часто бывает так, что абитуриенты не могут преодолеть порог "сдал / не сдал" из какого-то предмета ВНО. Но не стоит сразу опускать руки, ведь выход из этой ситуации есть. Что делать абитуриенту, если он не сдал ВНО-2021 и можно ли в таком случае поступить в вуз – читайте в материале.

Эксперты уверяют, что улучшить результаты тестирования можно, если перенести вступление на следующий год и еще раз сдать ВНО или попробовать себя в других специальностях.

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Сколько выпускников не сдали ВНО в 2021

Тяжелым для украинских абитуриентов оказалось ВНО по математике. Его провалили более 30% участников. В то же время лучше выпускники написали тестирование по биологии.

Сколько участников провалили ВНО:

История Украины – не преодолели порог "сдал / не сдал" 18% участников ВНО;

Украинский язык и литература – не преодолели 7,96%;

Украинский язык – не преодолели 7,45%;

Биология – не преодолели 2,34%;

География – не преодолели 5,38%;

Математика – не преодолели 31,11%;

Физика – не преодолели 8,33%;

Химия – не преодолели почти 10%;

Иностранный язык – по испанскому языку ВНО завалили 15,78% участников.

Добавим, что выпускник может подать апелляцию, если он сомневается, что его правильно оценили. Это следует сделать в течение 5 календарных дней со дня объявления результатов ВНО.

Что делать, если вы не сдали ВНО: варианты

Поступление на другую специальность

Если не хватило баллов по одному предмету, просмотрите список других специальностей, куда не так важен этот предмет. Или выберите другую престижную специальность ВУЗа, ведь после окончания первого курса вы получите возможность перевестись на другой факультет.

Обучение в колледже или техникуме

Для вступления, например, на специальность фармация на бакалавра нужно сдать ВНО на достаточно высокие баллы. Но совсем другое дело – уровень "младший специалист" (где обучение длится 2 года) и требования не такие высокие. Это может быть медицинский колледж.

Обучение в колледже после 9 или 11 класса / Фото uzhgorod

Так, получив диплом, вы сможете продолжить образование на третьем курсе университета (как бакалавр). При этом у вас уже будет диплом фармацевта и право работать по специальности.

Если ВНО не сдали по всем предметам, тогда можно вступать в колледжи или техникумы, в частности стоит подавать документы на основе 9 класса, а не 11. Ведь в таком случае сертификаты ВНО не требуются.

Обучение за рубежом

Даже если вы не сдали ВНО, не стоит ставить крест на своем будущем или ждать целый год. Так, можно еще поступить в ВУЗы за рубежом. Ведь иностранные университеты не требуют сертификата ВНО – там достаточно аттестата о полном общем среднем образовании с приложением.

К тому же, выпускники иностранных ЗВО имеют больше шансов трудоустроиться как за рубежом, так и в Украине (ведь они получат диплом европейского образца и т.д.).

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Альтернативные вступительные экзамены

Поступление без сертификата ВНО можлдивий и в вуз, но для этого нужно сдавать экзамены.

Определенные вузы имеют специальности, мало соответствуют школьным предметам, поэтому они разрабатывают всою систему оценки и устанавливают вступительные экзамены для абитуриентов.

Есть три способа оценки – вступительный экзамен (например, на специальности журналистики, маркетинга, искусствоведения и т.п.), творческий конкурс (для специальностей дизайту, хореографии, архитектуры и т.д.) и собеседование.

Второе высшее образование

Также ВНО не нужно сдавать, если вы планируете поступить на второе высшее образование. Ведь оно всегда сдается на основе первого, и не требует вступления вместе с выпускниками школ. Кроме того, это всегда сокращенный срок обучения, от 2 до 3 лет, а не 5, как обычно.

Можно ли поступить на контракт, если вы не сдали ВНО? Сейчас в Украине можно поступить в вуз только по результатам ЕГЭ, даже если абитуриент выбирает контрактную форму обучения.

К тому же, для контрактников нет отдельного реального рейтингового списка. То есть на контракт могут вступить те абитуриенты, которые не прошли на бюджет. Обучение для них будет уже за свой счет.

Можно сдать ВНО через год

Если вам не повезло с ВНО в этом году, можно дождаться следующего и попытаться пересдать тестирование. Так, те, кто получили неудовлетворительный результат в 2020 году, будут иметь следующий шанс в 2021 году.

Через год вы можете снова сдать ВНО / Фото poltava.to

Весь год желательно не просто ждать, а лучше изучить темы, в которых вы не очень ориентируетесь. Или можно заняться обучением с помощью оффлайн или онлайн-курсов.

Платформы для онлайн-образования:

Prometheus Ed-Era Coursera Khan Academy Canvas Udemy далее.

Какие абитуриенты могут поступить в ВУЗ без ВНО

Также есть определенные категории абитуриентов, которые могут поступать в ВУЗ без ВНО. Вступительная кампания, согласно законодательству, придает этим лицам право на льготное поступление (по результатам экзаменов/собеседования).

Кто может претендовать на поступление в ВУЗ без ВНО:

лица с инвалидностью (инвалидность I и II групп, инвалиды с детства);

на вступление по собеседованию имеют право лица, которые получили инвалидность вследствие войны;

дети-сироты; дети, лишенные родительской опеки,

граждане Украины, освобожденные со срочной военной службы в год поступления в ВУЗ;

лица, которые проживают на временно оккупированной территории (не зарегистрированы как внутренне перемещенные лица) или переселились после 1 января 2020 года;

граждане Украины, местом жительства которых является территория проведения ООС (на период ее проведения), территория населенных пунктов на линии соприкосновения, или переселившиеся из нее после 1 января 2020 года.

Вступительная кампания-2021

Подробнее ознакомиться со списком категорий лиц, имеющих право на зачисление по собеседованию или экзамену, можно по ссылке

К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты могут зарегистрировать е-кабинет поступающего, с помощью которого будут подавать документы в вузы.

Сколько можно подать заявления в вузы? Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

В каждой заявлении, абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Какой минимальный конкурсный балл на бюджет? В этом году установлен минимальный конкурсный балл для получения высшего образования на бюджете – не менее 125 баллов.

Сроки вступительной кампании в 2021 году