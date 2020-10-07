Очень часто бывает так, что абитуриенты не сдают ВНО по одному или нескольким предметам. Но не стоит сразу опускать руки, ведь есть выход из этой ситуации. Что делать абитуриенту, если он не сдал ВНО, и можно ли тогда поступить в ВУЗ на контракт – читайте в материале.

Эксперты уверяют, что улучшить результаты тестирования можно, если лучше готовиться к дополнительной сессии, или же учиться самостоятельно в течение года, чтобы сдать ВНО еще раз, передает 24 канал.

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Что делать, если вы не сдали ВНО

Дополнительная сессия ВНО

Некоторые выпускники могут пойти на дополнительную сессию ВНО и поступать в ВУЗы по этим результатам. Однако, лишь немногие поступающие могут принять участие в такой сессии.

Для участия в дополнительной сессии поступающий должен представить копию сертификата ВНО и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии:

Когда люди могут принять участие в дополнительной сессии ВНО:

Если в день проведения ВНО по соответствующему учебному предмету они участвовали в международных или всеукраинских конкурсах, олимпиадах и т.д.;

Если они не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, и на которые они не могут повлиять. Например, болезнь в день проведения ВНО, стихийное бедствие, в том числе пожар, наводнение, землетрясение и т.д.;

Если у них украли один из документов, необходимых для допуска к пункту проведения ВНО не ранее чем за пять календарных дней;

Если у них умер родственник по крови или по браку, что произошло не ранее чем за семь дней до проведения ВНО;

Если они принимали участие в основной сессии ВНО, но не смогли начать или завершить выполнение сертификационной работы по определенному учебному предмету из-за ухудшения здоровья, возникновения обстоятельств, угрожающих их жизни.

Обучение на другой специальности

Если не хватило баллов по одному предмету, просмотрите список других специальностей, куда не так важен этот предмет. Или выберите другую престижную специальность ВУЗа, ведь после окончания первого курса вы получите возможность перевестись на другой факультет.

Обучение в колледже

Для вступления, например, на специальность фармация на бакалавра нужно сдать ВНО на достаточно высокие баллы. Но совсем другое дело – уровень "младший специалист" (где обучение длится 2 года) и требования не такие высокие. Это может быть медицинский колледж.

Обучение в колледже после 9 или 11 класса / Фото uzhgorod

Так, получив диплом, вы сможете продолжить образование на третьем курсе университета (как бакалавр). При этом у вас уже будет диплом фармацевта и право работать по специальности.

Если ВНО не сдали по всем предметам, тогда можно вступать в колледжи или техникумы, в частности стоит подавать документы на основе 9 класса, а не 11. Ведь в таком случае сертификаты ВНО не требуются.

Обучение за рубежом

Даже если вы не сдали ВНО, не стоит ставить крест на своем будущем или ждать целый год. Так, можно еще поступить в ВУЗы за рубежом. Ведь иностранные университеты не требуют сертификата ВНО – там достаточно аттестата о полном общем среднем образовании с приложением.

К тому же, выпускники иностранных ЗВО имеют больше шансов трудоустроиться как за рубежом, так и в Украине (ведь они получат диплом европейского образца и т.д.).

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Второе высшее образование

Также ВНО не нужно сдавать, если вы планируете поступить на второе высшее образование. Ведь оно всегда сдается на основе первого, и не требует вступления вместе с выпускниками школ. Кроме того, это всегда сокращенный срок обучения, от 2 до 3 лет, а не 5, как обычно.

Какие абитуриенты могут поступить в ВУЗ без ВНО

Также есть определенные категории абитуриентов, которые могут поступать в ВУЗ без ВНО. Вступительная кампания, согласно законодательству, придает этим лицам право на льготное поступление (по результатам экзаменов/собеседования).

Кто может претендовать на поступление в ВУЗ без ВНО:

лица с инвалидностью (инвалидность I и II групп, инвалиды с детства);

на вступление по собеседованию имеют право лица, которые получили инвалидность вследствие войны;

дети-сироты; дети, лишенные родительской опеки,

граждане Украины, освобожденные со срочной военной службы в год поступления в ВУЗ;

лица, которые проживают на временно оккупированной территории (не зарегистрированы как внутренне перемещенные лица) или переселились после 1 января 2020 года;

граждане Украины, местом жительства которых является территория проведения ООС (на период ее проведения), территория населенных пунктов на линии соприкосновения, или переселившиеся из нее после 1 января 2020 года.

Подробнее ознакомиться со списком категорий лиц, имеющих право на зачисление по собеседованию или экзамену, можно по ссылке.

Можно ли поступить на контракт, если вы не сдали ВНО

Сейчас в Украине можно поступить в ВУЗ только по результатам ВНО, даже если абитуриент выбирает контрактную форму обучения.

К тому же, для контрактников нет отдельного реального рейтингового списка. То есть на контракт могут поступить те абитуриенты, которые не прошли на бюджет. Обучение для них будет уже за свой счет.

Эксперты уверяют, что внешнее тестирование не всегда отражает реальные знания выпускника и не должно быть последним аргументом в выборе будущей профессии. Так, вы можете пройти определенные курсы и сразу устроиться на работу.

Можно сдать ВНО через год

Если вам не повезло с ВНО в этом году, можно дождаться следующего и попытаться пересдать тестирование. Так, те, кто получили неудовлетворительный результат в 2020 году, будут иметь следующий шанс в 2021 году.

Через год вы можете снова сдать ВНО / Фото poltava.to

Весь год желательно не просто ждать, а лучше изучить темы, в которых вы не очень ориентируетесь. Или можно заняться обучением с помощью оффлайн или онлайн-курсов.

Платформы для онлайн-образования:

Prometheus Ed-Era Coursera Khan Academy Canvas Udemy далее.

Подготовка к ВНО

ВНО по украинской литературе: какие произведения следует прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.

Интересно, что в 2020 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали более 8% из всех участников (около 23 400 человек). Зато по истории Украины ВНО не сдали 13,19%, по английскому языку – 7,35%, по биологии – 5,51%.