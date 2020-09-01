Что делать местной власти, если не хватит денег на маски и антисептики для школ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, откуда местные власти могут взять деньги на закупку средств индивидуальной защиты для школ.
Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.
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Но если этих денег не хватает, то владельцам школ нужно будет написать соответствующее заявление, и тогда Кабмин выделит средства дополнительно или проведет их перераспределение.
Добавим, что владельцами учреждений образования являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить школы всем необходимым.
По словам Шмыгаля, правительство все контролирует. Так, соответствующие комиссии ездили в школы в течение двух предыдущих недель и продолжат контролировать ситуацию в дальнейшем.
К слову, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Хотя еще в начале карантина в фонд из бюджета МОН забрали более 4,9 миллиарда гривен.