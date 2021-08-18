Что делать, если абитуриент никуда не поступил: варианты от эксперта

Вступительная кампания еще продолжается, но абитуриенты уже узнали, кто поступил в вузы, и даже успели подать оригиналы документов. Однако не все смогли пройти конкурс в вуз. Что делать, если абитуриент никуда не поступил – читайте полезные и забавные советы от эксперта.

Образовательный эксперт и президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский поделился советами, что делать абитуриенту, который не поступил в университет.

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По его словам, кто-то может расстроиться, впасть в депрессию или обвинять всех вокруг, а другой в это время – осознает неприятность и будет искать выход из ситуации. Поэтому, возможно, все не так плохо.

Эксперт уверяет, что миллионы людей не могли поступить в вуз в первый год после школы, но они не почувствовали впоследствии особых потерь. Наоборот – потом рассказывали, что так даже и лучше получилось.

Кроме того, Владимир Спиваковский признается, что наше отечественное образование в целом очень слабо, и проучившись 5 – 6 лет, человек может ничего не знать и не уметь.

Что делать абитуриенту, который никуда не поступил

Зарубежный вуз

Эксперт утверждает, что если есть мозги и смелость, то стоит поступить в какой-то европейский вуз, к примеру, польский, чешский или немецкий.

Там почти бесплатное обучение, но перспективы намного лучше. Тысячи украинских абитуриентов выехали на учебу за границу и не жалеют,

– заявил Спиваковский.

Дистанционное обучение

По мнению эксперта, можно поступить в какой-нибудь университет дистанционно, и желательно иностранный.

"Если есть проблемы с английским языком, то надо решить для себя принципиальную вещь: зачем вам вообще высшее образование, если у вас не будет свободного английского? В наше время это уже просто обязательно. Поэтому попробуйте обучение онлайн", – добавляет он.

Работа

Еще один совет эксперта для абитуриента, который не поступил в вуз, – пойти работать. По мнению Спиваковского, это самый крутой выход, так как понимание работы сейчас ценится гораздо выше, чем любой диплом.

И если будете выбирать, где работать, то выбирайте компанию своей мечты и идите туда на любую должность, хоть легкую. Потому что ротация кадров сейчас настолько быстрая, что вы сможете легко продвинуться по службе. А потом уже понять, на кого учиться и где,

– подытожил эксперт.

К слову, в этом году в украинские вузы на бюджет зачислено более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалавриат и более 33 тысяч – в магистратуру.

Рейтинг специальностей, куда прошло больше всего поступающих на бюджет:

"Среднее образование" – 6 286 абитуриентов,

"Медицина" – 3 663 абитуриента,

"Компьютерные науки" – 3 446 абитуриентов,

"Филология" – 2 344 абитуриента,

"Инженерия программного обеспечения" – 1 891 абитуриент,

"Компьютерная инженерия" – 1 710 абитуриентов,

"Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 1 678 абитуриентов,

"Строительство и гражданская инженерия" – 1 527 абитуриентов,

"Право" – 1 166 абитуриентов,

"Агрономия" – 1 113 абитуриентов.



Рейтинг вузов, куда прошло больше всего поступающих на бюджет / Инфографика МОН

Текст публикации Владимира Спиваковского:

Спросили, что делать, если ребенок никуда не поступил? Не беда, вариантов несколько.

Первый. Расстроиться, впасть в депрессию, обвинять всех вокруг, проклинать судьбу и навсегда разочароваться в людях и в мире.

Второй. Принять эту неприятность к сведению и рассмотреть несколько выходов из ситуации. Может, даже окажется, что не все так плохо. Миллионы людей не поступили в первый год, и они не почувствовали впоследствии особых потерь. Напротив, затем всем рассказывали, что так даже и лучше получилось.

Третий. Учесть, что (как бы это сказать помягче), наше отечественное образование в целом очень слабо, и проучившись 5 – 6 лет, вы ничего не будете знать и уметь, и работать не будете. Поэтому рассматриваем следующую опцию...

Четвертый. Если есть мозги и характер, или хотя бы одно из этих двух качеств, то стоит поспешить в какой-то европейский вуз: польский, чешский или немецкий. Там практически бесплатно и много денег не надо, а перспективы гораздо более радужные. Тысячи уехали и не жалеют.

Пятый. Пойти по пути моды и пользы. Поступить в какой-то университет онлайн, дистанционно, желательно западный, их сейчас много. Если есть проблемы с английским языком, то надо решить для себя принципиальную вещь: зачем вам вообще высшее образование, если у вас не будет свободного английского? В наше время это уже просто обязательно. Так что вперед, в онлайн.

Шестой. Пойти работать. С моей точки зрения, это самый крутой выход, так как понимание "работы" сейчас ценится гораздо выше, чем любой диплом. Поэтому если будете выбирать, где работать, то выберите компанию своей мечты и идите туда на любую должность, хоть самую мизерную. Потому что ротация кадров сейчас настолько быстрая, что вы сможете даже продвинуться по службе. А потом уже понять, на кого учиться, где и как.

Седьмой. Сесть на шею папе с мамой и целый год делать им нервы. А вообще, не вешайте носа, друзья. Ранее на эту тему даже песенка была такая: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло". Возможно, университет, в который вас не приняли, это и есть та невеста... С каждой неудачи сумей извлечь удачу.