Конечный срок подтверждения участия истек 7 июня. Однако есть возможность дополнительной сессии. В Украинском центре оценивания качества образования обнародовали специальный алгоритм действий абитуриента для такого случая.

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Как действовать поступающему

8 – 18 июля – следует зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму, размещенную во вкладке "Подтверждение участия в НМТ". Далее следует подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня страну или регион, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого участник планирует находиться во время тестирования.

1 – 10 августа – поступающий должен предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;

до 12 августа необходимо получить приглашение-пропуск с местоположением временного экзаменационного центра для прохождения НМТ. Там будет указана дата и время начала тестирования;

16 – 20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.

При отсутствии данных для доступа к Информационной странице, абитуриенты могут воспользоваться сервисом "Получение доступа к Информационной странице участника ВНО-2022/НМТ-2022". Можно правильно заполнить нужные ячейки и получить логин и пароль.

Напомним! На фоне российского вторжения в Украину традиционный формат ВНО пришлось изменить. В этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест. Механизм вступления остается таким же, как и раньше. Однако теперь сертификатов о прохождении ВНО будет не 4, а 1.

С 1 сентября обучение будет офлайн

Украинские учебные заведения 1 сентября вернутся к очной форме обучения. Это касается и школьников и студентов. В школах должны быть обустроены места для укрытия в случае угрозы авиаудара.

Правда, работа учебных заведений в прифронтовых населенных пунктах будет зависеть от ситуации безопасности. МОН призвало молодежь готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании.

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